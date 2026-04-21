Έξι στις δέκα συντάξεις γήρατος του ΕΦΚΑ είναι μικρότερες των 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 864,55 ευρώ, παρά τις σωρευτικές αυξήσεις της τελευταίας τετραετίας (2023-2025). Η απόκλιση των νέων συντάξεων του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα παραμένει εξαιρετικά υψηλή, φτάνοντας τα 426 ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2026 πληρώθηκαν συνολικά 4.752.786 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.908.201 ήταν κύριες, οι 1.400.397 επικουρικές και 444.188 μερίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών «Ήλιος», η μέση κύρια σύνταξη τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στα 864,55 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196,45 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 115,06 ευρώ. Ένα ποσοστό της τάξης του 42,64% των συνταξιούχων λαμβάνει συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα (πρ. ΙΚΑ) οι συνταξιούχοι έλαβαν συντάξεις που κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 807,14 ευρώ, ενώ αντίθετα στο Δημόσιο οι νέες συντάξεις ήταν κατά 426 ευρώ υψηλότερες, φτάνοντας στα 1.233,16 ευρώ. Η «ψαλίδα» μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραμένει «αγεφύρωτη», καθώς η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) επηρεάζει δυσμενέστερα τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, στο Δημόσιο οι μισθοί είναι συχνά υψηλότεροι και πιο σταθεροί (λόγω ωριμάνσεων, κλιμακίων, μπόνους απόδοσης κλπ) σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ δεν υπάρχουν κενά εργασίας (όπως στον ιδιωτικό τομέα) αλλά συνεχής ασφάλιση.

Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους-ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 376,63 ευρώ και για τους συνταξιούχους της Τράπεζας Ελλάδος σε 427,18 ευρώ, αποδεικνύοντας την ύπαρξη συνταξιούχων πολλών «ταχυτήτων», παρά την ενοποίηση όλων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων κάτω από την «ομπρέλα του ΕΦΚΑ εδώ και μια 10ετία.

Όπως αναφέρει η Έκθεση «Ήλιος» με την απεικόνιση των συνταξιοδοτικών παροχών κατά τον μήνα Μάρτιο, το 27,39% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,39% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 33,32% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,40% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 84.207.428,40€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 16.316.064,82€ για την πληρωμή 26.293 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 13.703.222,21€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.808.236,74€ για την πληρωμή 6.120 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 60.701,14€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 8.506,69€ για την πληρωμή 33 προσωρινών συντάξεων.