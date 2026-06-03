Μαρινάκης: Παράγουμε πολιτική με ουσία και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού

O Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε σε μια συνολική χαρτογράφηση της κυβερνητικής στρατηγικής, επιχειρώντας ταυτόχρονα να δώσει απαντήσεις στα θέματα της επικαιρότητας.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην τηλεόραση του in.gr, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε σε μια συνολική χαρτογράφηση της κυβερνητικής στρατηγικής, επιχειρώντας ταυτόχρονα να δώσει απαντήσεις στα θέματα της επικαιρότητας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδύασε την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου με τη σκληρή κριτική προς το παρελθόν και την αντιπολίτευση. Από τη μία πλευρά, ανέδειξε τα αντανακλαστικά του κράτους απέναντι σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία και η ακρίβεια, ενώ από την άλλη πλευρά, δεν δίστασε να ανοίξει τα χαρτιά του για τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών το 2027, αλλά και για τις δικαστικές υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Κεντρικό νήμα της τοποθέτησής του αποτέλεσε η ανάγκη σεβασμού των θεσμικών ρόλων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διακριτή λειτουργία της Δικαιοσύνης έναντι των «τηλεδικών», καθώς και η δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία μακριά από τις ανέξοδες υποσχέσεις του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία.

Ενδοοικογενειακή βία, Ποινικός Κώδικας και ο όρος «γυναικοκτονία»

Με αφορμή τη στυγερή δολοφονία μιας γυναίκας στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το γεγονός ως «ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος». Παρουσιάζοντας τα επίσημα στοιχεία, ανέφερε ότι το πρώτο τετράμηνο του 2026 η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίστηκε 6.300 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τα βήματα που έχουν γίνει στην πρόληψη και την προστασία των θυμάτων, σημειώνοντας ότι:

1.700 γυναίκες έχουν εγκατεστημένο το panic button .

. Λειτουργούν 44 εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα.

και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στα Αστυνομικά Τμήματα, αν και απαιτείται συνεχής εκμάθηση και επιμονή.

Αναφορικά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε βέλη κατά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), τονίζοντας ότι ο τότε Ποινικός Κώδικας είχε μετατρέψει την αποκλειστική ποινή των ισοβίων για ανθρωποκτονία σε πλαίσιο 10 έως 15 ετών εναλλακτικά, κάτι που επέτρεπε σε δολοφόνους ή βιαστές ανηλίκων να αποφυλακίζονται σε λίγα χρόνια. «Ήρθαμε λοιπόν και αυτή τη στρέβλωση την αλλάξαμε [...] και επαναφέραμε ως αποκλειστική ποινή τα ισόβια», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι πλέον έχει επιταχυνθεί η παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο, παρακάμπτοντας τα δικαστικά συμβούλια.

Σχετικά με τη θεσμοθέτηση του νομικού όρου «γυναικοκτονία», ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε την κοινωνική και ανθρωπιστική του διάσταση, ξεχωρίζοντας τη δολοφονία μιας γυναίκας επειδή ήταν γυναίκα από άλλα εγκλήματα (π.χ. ληστεία). Ωστόσο, εμφανίστηκε αντίθετος με την ποινική του κατοχύρωση, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση εντυπωσιασμού: «Το να έρθει απλά η πολιτεία, εγώ θεωρώ υποκριτικά [...] απλά να προσθέσει έναν όρο στον Ποινικό Κώδικα, ενώ δεν θα αλλάξει τίποτα στην ποινική μεταχείριση, το θεωρώ πολύ λιγότερο σημαντικό». Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι να γνωρίζουν οι θύτες ότι «πλέον δεν παίζει η δικαιοσύνη» και να αποφευχθούν θλιβερά περιστατικά όπως αυτό της Κυριακής Γρίβα.

Ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και το νέο κόμμα του Αλ. Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «εναλλαγή προσώπων» και «προσωπικές ατζέντες» χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το επικοινωνιακό του rebranding, εντοπίζοντας τρία σημεία:

Ηθικό σκέλος: Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι αφήνει στο «ανάθεμα» τις δικές του παρελθόντες επιλογές προσώπων (όπως τη Ζ. Κωνσταντοπούλου και τον Γ. Βαρουφάκη), κρατώντας τον εαυτό του στο «απυρόβλητο».

Η ευρωπαϊκή πορεία: Σημείωσε ότι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη το 2015 δεν οφειλόταν μόνο στην «κωλοτούμπα» του κ. Τσίπρα, αλλά στη στάση των βουλευτών της τότε Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Χωρίς αυτή, «θα ήμασταν μια χώρα εκτός Ευρώπης [...] με τεράστιες συνέπειες».

Έλλειψη αυτοκριτικής: Τόνισε ότι δεν βλέπει πολιτική ουσία στην προσπάθεια επαναφοράς του κ. Τσίπρα ως σύγχρονου Κεντροαριστερού Ευρωπαίου χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοκριτική.

Η περίπτωση της Μ. Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και την κριτική περί εκμετάλλευσης της δημοσιότητας από την τραγωδία των Τεμπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Οφείλω ως μπαμπάς [...] να διαχωρίσω την ιδιότητα της μάνας από της νέας πολιτικού αρχηγού». Ξεκαθάρισε ότι θα την αντιμετωπίσει αποκλειστικά ως πολιτικό αντίπαλο, περιμένοντας τις θέσεις της, και αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη ρητορική της κυβέρνησης για να κερδίσει πολιτικούς πόντους πάνω σε μια τραγωδία που βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Δημοσκοπήσεις, εκλογές 2027 και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης

Με ορίζοντα τις βουλευτικές εκλογές του 2027, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις χρήσιμο εργαλείο, παραδεχόμενος ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου 7 με 8 μονάδες μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. «Ο στόχος της αυτοδυναμίας καλύπτεται με έναν και μόνο τρόπο: Με δουλειά, με ταπεινότητα και με αποτέλεσμα», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κυβέρνηση.

Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή [...] η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε». Αντίθετα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την ακροδεξιά (Κ. Βελόπουλο, Α. Λατινοπούλου), τονίζοντας ότι οι διαφορές τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων είναι χαώδεις.

Τέλος, απέκρουσε το ενδεχόμενο να θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης όρο για «τρίτο πρόσωπο» στη θέση του πρωθυπουργού, δηλώνοντας: «Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γινάτι ή την προσωπική εναντίωση κάποιου».

Η διαγραφή Σαμαρά και η στάση Καραμανλή

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ως μια «όχι ευχάριστη εξέλιξη», την οποία η κυβέρνηση ούτε επεδίωξε ούτε προκάλεσε. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξή του στο «Βήμα» για την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Μαρινάκης υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα αυτό (ΑΟΖ με Ιταλία/Αίγυπτο, επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο, εξοπλιστικά, διαχείριση Έβρου), σημειώνοντας ότι η κριτική αδικεί τις προσπάθειες που έχουν γίνει.

Για τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή, σημείωσε ότι δεν θέλει να πιστεύει πως άνθρωποι που κράτησαν το τιμόνι της χώρας θα βάλουν το «γινάτι» πάνω από τα μεγάλα διλήμματα του 2027. Κάλεσε τους πρώην πρωθυπουργούς σε συστράτευση με την παράταξη, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «πάνω και από πρόσωπα».

Οικονομία, αγοραστική δύναμη και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας

Απαντώντας στην κριτική για την αγοραστική δύναμη, ο κ. Μαρινάκης αρνήθηκε ότι η Ελλάδα είναι στον «πάτο» της Ευρώπης, επικαλούμενος τον δείκτη κατά κεφαλήν κατανάλωσης της Eurostat, όπου η χώρα βρίσκεται έκτη από το τέλος. Υποστήριξε ότι η οικονομία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της μετά από υπερδεκαετή κρίση, δημιουργώντας 600.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας 83 φορολογικούς συντελεστές από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Απέδωσε τα σημερινά προβλήματα των νέων (όπως η στέγαση) στις πολιτικές του «δώστα όλα» των προηγούμενων δεκαετιών. Παράλληλα, τάχθηκε κατά της επιδοματικής πολιτικής, εξαιρώντας τα προνοιακά επιδόματα και το επίδομα μητρότητας, ενώ διερωτήθηκε αν είναι λογικό να μιλάμε για επίδομα ανεργίας με τη μορφή που το ξέραμε, τη στιγμή που η χώρα έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Αναφορικά με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 10 χρόνια της προεδρίας του δεν έχει δημιουργήσει ούτε ένα ευρώ νέου δανεισμού. Ανέφερε ότι από το 2016 το κόμμα μείωσε το λειτουργικό του κόστος κατά 80%, απέλυσε το 80% των υπαλλήλων και μετακόμισε σε κτίριο με ενοίκιο στο 15% του προηγούμενου. Το γεγονός ότι το συνολικό χρέος παραμένει μεγάλο οφείλεται στα δυσθεώρητα τοκοχρεολύσια και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, παρά το ότι το αρχικό κεφάλαιο έχει αποπληρωθεί. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, επιβεβαίωσε ότι με την άνοδο των τόκων είναι πρακτικά αδύνατον να μηδενιστεί το ποσό, αλλά η ΝΔ συνεχίζει την πρακτική συμμαζέματος για την εξυπηρέτησή του.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πόρισμα Τυχεροπούλου, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση έστειλε 5.000 ΑΦΜ για έρευνα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η οριστική λύση δόθηκε με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε «κανένας μπαταχτσής να μην πάρει ούτε ένα ευρώ παραπάνω».

Σχετικά με την έκθεση «Τυχεροπούλου» που αφορά τους 11+2 βουλευτές, σημείωσε ότι η συνολική περιουσιακή ζημία φαίνεται τελικά να είναι 110.000-115.000 ευρώ (αντί για 1,2 εκατ.) και για 6 εξ αυτών μηδενική. Εξέφρασε την απορία του γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε 2-3 εβδομάδες να ενσωματωθεί η έκθεση στη δικογραφία προτού σταλεί στη Βουλή, ώστε να μην «κρεμαστούν στα μανταλάκια» άνθρωποι για τους οποίους δεν προκύπτει ζημία. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τους δικαστικούς λειτουργούς.

Υπόθεση υποκλοπών και Ταλ Ντίλιαν

Για την υπόθεση των παράνομων λογισμικών και τη συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο κ. Ντίλιαν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως και πλέον η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε με έμφαση ότι τρεις ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί (μεταξύ των οποίων ο Εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και η κα Αδειλίνη) έχουν αποφανθεί αρνητικά για οποιαδήποτε σχέση του κράτους ή της ΕΥΠ με τα παράνομα λογισμικά. «Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι», δήλωσε για το αν η χώρα είχε προμηθευτεί το λογισμικό, παραπέμποντας και στις παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού και του Γιάννη Οικονόμου.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια διεξαγωγής «τηλεδικών» και υποκατάστασης της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση για «φωτογραφική» νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστούσε εξαγοράσιμες τις ποινές των ιδιωτών, καταλήγοντας: «Εμείς να μετατρέψουμε το Μέγαρο Μαξίμου σε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης [...] δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ