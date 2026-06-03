Στρατηγική συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στην ανάπτυξη της Κρήτης

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας - και ανεξάρτητη μελέτη για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού έως το 2035, όπως ανακοίνωσε ο CEO Βασίλης Ψάλτης στο συνέδριο του Economist.

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Alpha Bank και το Πολυτεχνείο Κρήτης, εγκαινιάζοντας μία δυναμική και πολυεπίπεδη συνεργασία στον απόηχο των δηλώσεων του CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο συνέδριο του Economist, για χρηματοδότηση μίας ανεξάρτητης ακαδημαϊκής έρευνας που θα αποτυπώνει τη δομή της οικονομίας, τους περιορισμούς και τους κινδύνους, καθώς και τις επενδυτικές διαδρομές της επόμενης δεκαετίας για την Κρήτη. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα από τη Διοίκηση της τράπεζας και την πρυτανεία του Πολυτεχνείου προβλέπει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον κόσμο της εργασίας και της καινοτομίας αλλά και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων.

Οι τομείς αιχμής στο επίκεντρο του Μνημονίου Συνεργασίας

Η Alpha Bank και το Πολυτεχνείο Κρήτης έθεσαν τις βάσεις για μια ανοικτή και ευέλικτη συνεργασία ανάμεσα στους δύο οργανισμούς η οποία πρόκειται να κατευθυνθεί και να ενισχύσει σημαντικούς για την τράπεζα τομείς αιχμής όπως το retail banking και το “future banking” (data & analytics, ESG, ψηφιακά προϊόντα). Πρόσφατα, μάλιστα, οι δύο οργανισμοί συνεργάστηκαν σε συγκεκριμένο use case που αφορούσε την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα των προβλέψεων ρίσκου της τράπεζας. Η συνεργασία λοιπόν περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως:

• Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, συνέδρια και σεμινάρια).

• Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (π.χ. προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων κ.ά.).

• Διασύνδεση Πανεπιστημίου με Αγορά εργασίας με δράσεις που αφορούν σε προσφορά Επαγγελματικών διαδρομών, πρακτικών ασκήσεων, ενημερωτικών επισκέψεων, εφαρμοσμένων γνώσεων στο πλαίσιο των σπουδών (π.χ. κοινοποίηση θέσεων εργασίας για φοιτητές και αποφοίτους μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα).

• Συμμετοχή με εξειδικευμένες διαλέξεις στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών για εμβάθυνση στην εφαρμογή των γνώσεων στον τραπεζικό κλάδο

• Χρηματοδότηση και θεσμική συνεργασία, (π.χ. κοινές προτάσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κ.ά.).

Παράλληλα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Career Day της Alpha Bank στην Κρήτη, στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου στα Χανιά, όπου οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λειτουργία της Τράπεζας, να ενημερωθούν για τις προοπτικές απασχόλησης και να συνομιλήσουν με στελέχη από διάφορές επιχειρησιακές περιοχές της Alpha Bank όπως Διαχείριση Έργων, IT - Digital Services, Wholesale Banking, HR, Retail, και wealth Management. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μία σχέση με διάρκεια και ξεκίνησε με τη δέσμευση της παρουσίας της τράπεζας με συγκεκριμένα use cases, structrered internships, hackathons, συστηματικών ημερών καριέρας και Open days.

Σχετικά με την υπογραφή της συνεργασίας, η CHRO του Ομίλου της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν αποτελεί μια τυπική συμφωνία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εκεί όπου διαμορφώνεται το ταλέντο του μέλλοντος και να δημιουργούμε συνθήκες ουσιαστικής σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και την καινοτομία. Σήμερα, η Alpha Bank και το Πολυτεχνείο Κρήτης ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας, με κοινό στόχο τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τις νέες και τους νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία. Δεν χτίζουμε απλώς μια συνεργασία – χτίζουμε μια γέφυρα από τη γνώση στην πράξη και από τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων στο μέλλον που μπορούν να διαμορφώσουν».

Η μελέτη και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην Κρήτη

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης ανακοίνωσε την εκπόνηση μίας ανεξάρτητης μελέτης που θα εκπονήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης με χρηματοδότηση της Alpha Bank. Η μελέτη θα αποτυπώνει την αναπτυξιακή πορεία του νησιού έως το 2035, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Σκοπός της είναι να χαρτογραφήσει σε βάθος τη δομή της οικονομίας, τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης.

Παράλληλα, θα αναλύσει κρίσιμους περιορισμούς, όπως η πίεση στις υποδομές, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και η εξάρτηση από τον τουρισμό, ενώ θα αξιολογήσει τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης της οικονομίας, αποτυπώνοντας διαφορετικές διαδρομές ανάπτυξης και τις επιπτώσεις τους σε απασχόληση, επενδύσεις και περιφερειακή συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό, όπως τα οδικά δίκτυα, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, τα αεροδρόμια και οι ψηφιακές υποδομές, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η μελέτη θα εξετάσει επίσης τις επενδυτικές ανάγκες της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία, προτείνοντας κατευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση κεφαλαίων και τη μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο.

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν δημόσια και θα είναι διαθέσιμα σε φορείς χάραξης πολιτικής, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να συνδιαμορφώσουν κοινές κατευθύνσεις και να λάβουν πιο ενημερωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης βασισμένες σε δεδομένα, αναλύσεις και ρεαλιστικές εκτιμήσεις.

O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η Κρήτη διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να περάσει σε ένα νέο, πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν θα στηρίζεται μόνο στην κλίμακα και την ταχύτητα, αλλά κυρίως στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση και τη βιωσιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μια σαφής κατανόηση των πραγματικών δεδομένων, των προκλήσεων και των κινδύνων που διαμορφώνουν το αναπτυξιακό της αποτύπωμα. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αλλά επεκτείνεται στη στήριξη ενός ουσιαστικού, τεκμηριωμένου διαλόγου που θα συμβάλει στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Μέσα από τη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο πλαίσιο γνώσης που θα βοηθήσει όλους τους φορείς να σχεδιάσουν το μέλλον του νησιού με όρους ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία».

H Alpha Bank στην Κρήτη

Η Alpha Bank διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Κρήτης, με χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν το €1 δισ. προς περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, έχει στηρίξει πάνω από 40 μεγάλες τουριστικές επενδύσεις συνολικής αξίας €1,8 δισ., ενώ επενδύει συστηματικά και σε κλάδους πέραν του τουρισμού, όπως η μεταποίηση, η αγροδιατροφή, οι εξαγωγές και η τεχνολογία. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και η αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ψηφιακής μετάβασης του νησιού. Μέσα από τη διττή αυτή προσέγγιση – παραγωγή γνώσης και χρηματοδότηση επενδύσεων – η τράπεζα στηρίζει ουσιαστικά τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα πιο ισορροπημένο, ανθεκτικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.