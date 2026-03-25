125 προσλήψεις χωρίς προσόντα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - 30 πτυχιούχοι στην Εθνική Τράπεζα

Σε νέο κύκλο προσλήψεων προχωρά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης είναι σε εξέλιξη στην Εθνική Τράπεζα.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μέσω της προκήρυξης ΕΑΜ ΣΟΧ 1/2026, το Μουσείο προκηρύσσει συνολικά 125 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Αθήνα. Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια έως επτά μήνες και καλύπτουν ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της καθημερινής λειτουργίας του, με στόχο τόσο την ασφάλεια των εκθεμάτων όσο και την ποιοτική εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Η προκήρυξη κατανέμει τις θέσεις σε τρεις κύριες κατηγορίες προσωπικού.

Η πρώτη αφορά τους Φύλακες μουσείων ημερήσιας απασχόλησης (κλάδος ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης), για τους οποίους προβλέπονται 110 θέσεις. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την επιτήρηση των χώρων, την εξυπηρέτηση επισκεπτών και τη συμβολή στην ομαλή λειτουργία του μουσείου.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους Νυχτοφύλακες μουσείων, επίσης στον ίδιο κλάδο, με 5 θέσεις, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη των εγκαταστάσεων κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η τρίτη κατηγορία αφορά το Προσωπικό καθαριότητας (ΥΕ), με 10 θέσεις, που σχετίζονται με την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του μουσείου.

Για τους ημερήσιους φύλακες (κωδικός 101), απαιτείται ως βασικό προσόν τίτλος σπουδών στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ.).

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά ή Ιταλικά, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, προβλέπεται η αποδοχή υποψηφίων με τίτλους στον τομέα της ασφάλειας (security) ή ακόμη και με γενικό απολυτήριο λυκείου ή άλλης ειδικότητας, με βασική προϋπόθεση πάντως τη γνώση ξένης γλώσσας.

Για τους νυχτοφύλακες (κωδικός 102), απαιτείται επίσης τίτλος σπουδών σχετικός με τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ενώ ως επικουρικά προσόντα γίνονται δεκτές σπουδές στον τομέα της ασφάλειας ή άλλοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αυτή την περίπτωση, η γνώση ξένης γλώσσας δεν αποτελεί βασική απαίτηση, γεγονός που διευρύνει τη δεξαμενή των υποψηφίων.

Για το προσωπικό καθαριότητας (κωδικός 103), απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου, δημοτικού (για παλαιότερους αποφοίτους), Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή αντίστοιχης τεχνικής σχολής.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Μεταξύ των βασικών παραγόντων περιλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας (έως 1.040 μόρια), η οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια) και η ύπαρξη ανήλικων τέκνων.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης ο βαθμός τίτλου σπουδών, τυχόν μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι (όπου απαιτείται), καθώς και η ύπαρξη δεύτερου τίτλου σπουδών.

Τέλος, λαμβάνονται υπόψη η επαγγελματική εμπειρία (έως 84 μήνες) και η ύπαρξη αναπηρίας του υποψηφίου ή συγγενικών του προσώπων, που επηρεάζουν τη συνολική μοριοδότηση.

Πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα

Μέσα από το Πρόγραμμα i-work@nbg, η Εθνική τράπεζα καλεί πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένους τομείς του τραπεζικού κλάδου, που συνδέονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη του ακαδημαϊκού τίτλου εντός της τελευταίας τριετίας με βαθμό άνω του 6.5 για προπτυχιακές σπουδές και του 7.0 για μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 έτη, σε συναφές αντικείμενο.

Οι 30 θέσεις του προγράμματος αφορούν τους εξής τομείς:

Internal Auditor

Data Analytics Engineer

Management Information Systems (MIS) Administration & Reporting

Credit Analyst

Structured Financing Analyst

Digital Product for Consumers

UX Designer

Economic Analyst

Corporate Financial Planning & Analysis

Financial Structure & Funding

Procurement - Sourcing Officer

Treasury Operations Support

HR Business Partners

Strategy & Rewards Analyst

Training & Development

Robotic Process Automation (RPA) Analysis

Software Development & Operations (DevOps) Mobile Banking

Software Development & Operations (DevOps) Architecture

Systems Software Analysis & Programming

Corporate Communications

Import/Export Financing

Wholesale Banking Operations

Business Banking Segment - Business Development Strategy

Project Management

Market Risk Analyst

Risk Analyst

Asset/Liability Management.

Αιτήσεις υποβάλλονται ΕΔΩ έως τις 29/03/2026.