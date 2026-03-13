Έρχεται η νέα κλαδική σύμβαση σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία - Τι θα προβλέπει

Η έναρξη της τουριστικής σεζόν τον επόμενο μήνα επέδρασε καταλυτικά για την υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης, καθώς η προηγούμενη ίσχυε έως την 28η Φεβρουαρίου 2025

Νέα κλαδική σύμβαση που θα καλύπτει τους 450.000 εργαζόμενους σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιεία ετοιμάζονται να υπογράψουν την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου οι Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους εν λόγω κλάδους, με την συνδρομή της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (ως τριτοβάθιες οργανώσεις).

Η δεύτερη κατά σειρά κλαδική σύμβαση που υπογράφεται με βάση την Κοινωνική Συμφωνία (είχε προηγηθεί εκείνη των ζαχαρωδών), έχει στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Άλλωστε η έναρξη της τουριστικής σεζόν τον επόμενο μήνα επέδρασε καταλυτικά για την υπογραφή της νέας σύμβασης, καθώς η προηγούμενη ίσχυε έως την 28η Φεβρουαρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής (1η Απριλίου 2026 - 31η Μαρτίου 2028) χωρίς αναδρομική ισχύ για το διάστημα Μάρτιος 2025 - Μάρτιος 2026, διάστημα κατά το οποίο οι κλαδικοί μισθοί θα παραμείνουν «παγωμένοι».

Ωστόσο κατά την διετία 2026-2028 προβλέπεται συνολική αύξηση μισθών της τάξης του 15% και προσαύξηση 10% για την 6η μέρα εργασίας, εκτός αν είναι Κυριακή ή επίσημη αργία. Η προηγούμενη διετής κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας προέβλεπε αυξήσεις 10,5% σε δυο δόσεις.

Επιπλέον θα παραμείνουν σε ισχύ όλα τα θεσμοθετημένα επιδόματα, όπως το επίδομα γάμου, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης, τα οποία προσαυξάνονται αναλογικά, καθώς υπολογίζονται ως ποσοστά επί του νέου βασικού μισθού (ανά ειδικότητα).

Οι νέοι μισθοί θα ισχύουν σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστήρια, ψητοπωλεία κ.α. Επίσης σε καφενεία, καφέ - σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, λέσχες, κυλικεία, καφεζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, φαστ - φουντ, ντισκοτέκ, μπουάτ κ.α.

Την σύμβαση θα υπογράψουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).

Υπενθυμίζεται πως η Κοινωνική Συμφωνία που ισχύει από τις αρχές του έτους, προβλέπει 4 παραμέτρους που ανοίγουν τον δρόμο για αυξήσεις μισθών: