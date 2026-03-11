Υψηλότερες τιμές στόχοι από Goldman Sachs για ελληνικές τράπεζες – Τι συζήτησε ο οίκος στην Αθήνα

Νέες αυξημένες τιμές-στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών δίνουν οι αναλυτές της Goldman Sachs, λίγο μετά τις συζητήσεις που είχε ο οίκος με τις διοικήσεις στην Αθήνα.

Για τη μετοχή της Eurobank η GS δίνει τιμή-στόχο 5,00 ευρώ, για την Τρ. Πειραιώς η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 10,50 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,10 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 17,50 ευρώ.

Για τις τρεις πρώτες o οίκος δίνει σύσταση «buy», ενώ για την ΕΤΕ η σύσταση είναι «neutral».

Από τις συζητήσεις που είχαν οι αναλυτές της Goldman Sachs, τα βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν περιλαμβάνουν:

ένα συνολικά θετικό οικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα, το οποίο τροφοδοτεί διατηρήσιμη ζήτηση για εταιρικά δάνεια με ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού, πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της επίδρασης στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό, αν και η ελληνική οικονομία εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη σε ενεργειακά σοκ σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, και ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων και ευελιξία στους ισολογισμούς των τραπεζών, με προτεραιότητα στην αύξηση των διανομών προς τους μετόχους αλλά και με στοχευμένη διερεύνηση μικρότερων εξαγορών, ιδιαίτερα στους τομείς της bancassurance και της διαχείρισης κεφαλαίων.

«Από μακροοικονομική σκοπιά, οι τάσεις που αναδείχθηκαν ήταν γενικά υποστηρικτικές» αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs. Χαρακτηριστικά επισημαίνουν ότι «η δημοσιονομική πολιτική παραμένει συνετή, με πρωτογενές πλεόνασμα σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα δημόσια έσοδα έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όσο και χάρη στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανεργία ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στήριξης. Αν και το παράθυρο για την ένταξη νέων έργων στο Ταμείο κλείνει το 2026, οι εκταμιεύσεις προς τους τελικούς δικαιούχους θα συνεχιστούν για αρκετά ακόμη χρόνια».

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίστηκαν πιθανοί κίνδυνοι, ωστόσο η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί λιγότερο από ένα ενεργειακό σοκ σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Τι συζητήθηκε

Η κατανομή κεφαλαίων αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα των συζητήσεων της GS με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Οι μικρότερες εξαγορές κυρίως στους τομείς της bancassurance και της διαχείρισης κεφαλαίων βρέθηκαν και παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ παραμένει ισχυρή η έμφαση στην αύξηση των διανομών προς τους μετόχους μέσω των τακτικών μερισμάτων αλλά και έκτακτων διανομών όπου κρίνεται σκόπιμο, όπως στην περίπτωση της πρόσφατης επιπλέον διανομής 300 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα μαζί με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2026, με σημαντικό όγκο νέων έργων σε εξέλιξη και συνεχιζόμενη έμφαση στα εταιρικά δάνεια. Αν και οι προοπτικές για το 2027 και τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές, επισημάνθηκε ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα αβεβαιότητας, κυρίως μέσω των έμμεσων επιπτώσεων από υψηλότερο ενεργειακό κόστος και πληθωρισμό. Η άμεση έκθεση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή παραμένει περιορισμένη. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, αναμένεται περαιτέρω αλλά επιβραδυνόμενη διάβρωση των περιθωρίων, ενώ η διεθνής αγορά κοινοπρακτικών δανείων αναφέρεται ως σημαντική πηγή ανάπτυξης.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν καταγράφεται ανοδική πίεση στο κόστος καταθέσεων. Παράλληλα, οι τράπεζες συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στη μετακίνηση πελατών από προθεσμιακές καταθέσεις σε επενδυτικά προϊόντα διαχείρισης κεφαλαίων. Αυτό συνδέεται και με την επενδυτική κουλτούρα των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία ιστορικά έδινε προτεραιότητα στις καταθέσεις και στα ακίνητα, επιλογές που είτε αποφέρουν χαμηλές αποδόσεις είτε χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ρευστότητα.

Η Κύπρος αναφέρθηκε επίσης ως ελκυστική αγορά, με χαμηλό κόστος καταθέσεων και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, λόγω της χαμηλής ανεργίας, της ισχυρής πραγματικής ανάπτυξης και της συνεχιζόμενης μετεγκατάστασης εταιρειών, η οποία υποστηρίζεται από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και κυβερνητικά προγράμματα. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ελέγχεται από τη Eurobank και την Τράπεζα Κύπρου, η Alpha Bank έχει αυξήσει πρόσφατα την παρουσία της.

Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει συνολικά υποστηρικτική, με το κόστος κινδύνου να αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία. Ωστόσο επισημάνθηκε ότι, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης για πιστώσεις, οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν επιλεκτικές ώστε να μην αναλάβουν υπερβολικό κίνδυνο σε μια ευνοϊκή φάση του οικονομικού κύκλου.

Η αποδοτικότητα κόστους αποτέλεσε επίσης βασικό πεδίο συζήτησης, αλλά και εστίασης εκ μέρους των τραπεζών, καθώς για τις τράπεζες οι επενδύσεις στην τεχνολογία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα αύξησης των δαπανών τα επόμενα χρόνια. Σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών, επισημάνθηκε ότι οι νεοφυείς ψηφιακές τράπεζες έχουν προσελκύσει σημαντικό αριθμό χρηστών, ωστόσο οι βασικοί τραπεζικοί λογαριασμοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στις παραδοσιακές τράπεζες.