Στο 8,3% το ποσοστό ανεργίας το δ΄ τρίμηνο 2025

Στο 8,3% το ποσοστό ανεργίας το δ΄ τρίμηνο 2025
Στο 8,3% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το δ΄ τρίμηνο 2025. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Γ’ 2025) ήταν 8,2% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Δ’ 2024) ήταν 9,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 394.894 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.352.366 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.250.648. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.002.142. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

