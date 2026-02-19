Η Γερμανία επιδιώκει να αποκτήσει δεκάδες επιπλέον F-35 από τις ΗΠΑ

Η γερμανική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να παραγγείλει περισσότερα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δυο πηγές.

Η γερμανική κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να παραγγείλει περισσότερα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δυο πηγές του, κάτι που θα αύξανε την εξάρτηση του Βερολίνου από τις ΗΠΑ καθώς το πρόγραμμα για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς από κοινού με τη Γαλλία πνέει τα λοίσθια.

Η πρώτη πηγή εξήγησε ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά ακόμη 35 F-35. Η Λούφτβαφε είχε ήδη υπογράψει σύμβαση το 2022 για την αγορά τριάντα πέντε μαχητικών που κατασκευάζει η Lockheed Martin και αναμένεται να αρχίσει να τα παραλαμβάνει αργότερα φέτος.

Η ενδεχόμενη αγορά τέτοιων μαχητικών, που κοστίζουν πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια, εξετάζεται εν μέσω πίεσης της Ουάσιγκτον στους ευρωπαίους συμμάχους της να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

Αν εκτελεστούν οι προϋπάρχουσες παραγγελίες και γίνουν νέες, η Γερμανία θα αποκτήσει από 70 ως 85 τέτοια αεροσκάφη, ωστόσο οι πηγές επισήμαναν ότι η προοπτική αυτή είναι ακόμη αβέβαιη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει αμέσως. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε στη γερμανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος της Lockheed Martin περιορίστηκε να πει ότι η εταιρεία είναι επικεντρωμένη στην κατασκευή των F-35 που έχουν παραγγελθεί ήδη από το Βερολίνο.

Τον Οκτώβριο, πηγή στη γερμανική κάτω Βουλή ανέφερε ότι σκοπός του υπουργείου είναι να παραγγείλει ακόμη δεκαπέντε F-35 άμεσα. Αναμένεται η αγορά αυτή να ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του πρακτορείου, θα πρόκειται για σημαντική, στρατηγική στροφή προς περαιτέρω ολοκλήρωση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα απομάκρυνση από τον στόχο της ευρωπαϊκής αυτονομίας όσον αφορά τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, προτεραιότητα για τη Γαλλία.

Οι διαφωνίες ανάμεσα στο Βερολίνο και στο Παρίσι συνεχίζονται όσον αφορά το πρόγραμμα για το μαχητικό επόμενης γενιάς (Future Combat Air System, FCAS), το οποίο στη θεωρία θα άρχιζε να αντικαθιστά τα υπάρχοντα στρατιωτικά αεροσκάφη της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας από το 2040. Κατά το σενάριο που προκύπτει, το πρόγραμμα οδεύει να εγκαταλειφθεί από τη Γερμανία.

Η πιθανή δέσμευση της για την αγορά επιπλέον F-35 θα άλλαζε επίσης την ισορροπία στο NATO, καθώς το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να φέρει πυρηνικά όπλα και διαδραματίζει ρόλο κλειδί στη στρατηγική της συμμαχίας ως προς αυτή τη διάσταση.

Σε αυτή την περίπτωση η Γερμανία θα έχει χρόνο να επιλέξει και να αναπτύξει νέο μαχητικό του μέλλοντος.

Ο γερμανός καγκελάριος Μερτς αμφισβήτησε χθες Τετάρτη το κατά πόσον έχει λογική η ανάπτυξη επανδρωμένου μαχητικού έκτης γενιάς. «Θα χρειαζόμαστε ακόμη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος σε 20 χρόνια; Το χρειαζόμαστε, με δεδομένο πως θα πρέπει να το αναπτύξουμε με μεγάλα έξοδα;», είπε κατά τη διάρκεια πόντκαστ που μεταδόθηκε χθες.

Το F-35 που θα αγοράσει η Γερμανία είναι το μόνο μαχητικό που είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες B61 και θα αντικαταστήσει ιδίως τα πεπαλαιωμένα αεροσκάφη Tornado της Λούφτβαφε.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους είπε την περασμένη εβδομάδα πως αναμένει η τύχη του FCAS να κριθεί εντός ημερών.

Αν και αναμένεται το πρόγραμμα να εγκαταλειφθεί, η συνεργασία της Γερμανίας με τη Γαλλία θα συνεχιστεί, ιδίως στα πεδία των drones και των υποδομών ηλεκτρονικού και ψηφιακού πολέμου, σύμφωνα με ειδικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ