Λιθουανία: Έκλεισε για μία ώρα το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «εισβολής» μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία διακόπηκαν στις 20:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα, Τρίτη (17/2) λόγω «εισβολής» στον εναέριο χώρο της χώρας μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων της βαλτικής χώρας.

Το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο περισσότερο από μία ώρα και οι πτήσεις και η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου επανήλθαν λίγο μετά τις 21:45.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία, έχει κλείσει περισσότερες από 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου 2025 λόγω παρόμοιων περιστατικών.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου

«Στις 17 Φεβρουαρίου, στις 20:30, λόγω της υβριδικής επίθεσης της Λευκορωσίας κατά της Λιθουανίας, της πολιτικής αεροπορίας και της κοινωνίας, με την ανίχνευση σημάτων πλοήγησης χαρακτηριστικών για αερόστατα σε περιοχές επικίνδυνες για την αεροπλοΐα, επιβλήθηκαν προσωρινές περιορισμοί στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους επανέλαβε τις δραστηριότητές του στις 9:45 μ.μ., μετά την άρση των περιορισμών στον εναέριο χώρο. Οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις διακόπηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω των περιορισμών καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για πιο λεπτομερείς πληροφορίες»,