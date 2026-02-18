FT: Η Λαγκάρντ θέλει να εγκαταλείψει την ΕΚΤ ενόψει προεδρικών εκλογών στη Γαλλία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σκοπεύει να εγκαταλείψει τον θεσμό προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της.

Προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τον Οκτώβριο του 2027, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει, διευκολύνοντας τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της, η Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία. Ο κ. Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

Σημειώνεται πως το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, ενώ η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο.

Φωτογραφία: @associatedpress