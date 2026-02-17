Ειδήσεις | Ελλάδα

Hellenic Train: Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία λόγω βλάβης

Hellenic Train: Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία λόγω βλάβης
Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού.

1380 (Πύργος - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1381 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1383 (Ολυμπία - Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1384 (Πύργος - Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1385 (Ολυμπία - Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1386 (Κατάκολο - Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση» επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

