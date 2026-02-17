Wall Street: Ταλαντεύσεις με την σφραγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ήπια κέρδη σημείωσαν οι δείκτες με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αναλύουν τον ΑΙ γρίφο και των «ακραίων» δαπανών που απαιτούνται τα επόμενα χρόνια για τα projects του.

Δείγματα πως παραμένουν γεμάτοι αβεβαιότητα επέδειξαν οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, σημειώνοντας περάσματα από την νευρικότητα στο «κόκκινο» και από την μεικτή εικόνα τελικά στο «ήπιο πράσινο», καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αναλύουν τον γρίφο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των «ακραίων» δαπανών που απαιτούνται τα επόμενα χρόνια για να εξελιχθεί και να κάνει πράξη τα υπερφιλόδοξα projects που ανακοινώνουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 32 μονάδων, ή 0,07% στις 49.533,19 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,14% στις 6.845 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε 0,14% υψηλότερα στις 22.578,37 μονάδες.

Οι κινήσεις στο ταμπλό ήταν εντυπωσιακές και... ποικίλες. Οι μετοχές των Big Tech ήταν μουδιασμένες, με την Alphabet να υποχωρεί πάνω από 1%, με και την Nvidia να αμφιταλαντεύεται μεταξύ του να είναι ένα από τα μεγαλύτερα βαρίδια της αγοράς και ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά της σημεία, γυρίζοντας από το -2% στο +1,2% όπου και έκλεισε. Οι μετοχές των Salesforce και Oracle υποχώρησαν 2,6% και 3,8% αντίστοιχα με τις απώλειες στο 12μηνο να φτάνουν στο 30% και 20%. Οι κατασκευαστές chip μνήμης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, με την Micron Technology και η Sandisk, να σημειώνουν πτώση σχεδόν 3% και σχεδόν 6%,

«Οι αγορές χρειάζονται τις εταιρείες Big Tech, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη Wall Street, να σταθεροποιηθούν ώστε να βλέπουν λιγότερες συμπεριφορές τύπου «πρώτα ξεπουλάμε, μετά θέτουμε ερωτήσεις» από τους επενδυτές», τονίζει ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και ακινήτων στο Wells Fargo Investment Institute.

Στην υποστήριξη της αγοράς συνέβαλε η Warner Bros. Discovery, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 2,7% μετά την ανακοίνωση ότι δίνει, με την άδεια της Netflix, «παράθυρο» μίας εβδομάδας στην Paramount προκειμένου να υποβάλει την «καλύτερη και οριστική προσφορά της» ή διαφορετικά να εγκαταλείψει τις προσπάθειες εξαγοράς. Σύμφωνα με το Reuters, η Paramount πρόσφερε ανεπίσημα ακόμη υψηλότερη τιμή στα 31 δολάρια ανά μετοχή για να προσελκύσει το διοικητικό συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πλέον, διαθέτει προθεσμία έως 23 Φεβρουαρίου για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά την οποία η Netflix έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης.

Στήριγμα στους δείκτες προσέφεραν και οι μετοχές των Citigroup και JP Morgan που ενισχύθηκαν 2,7% και 1,3% αντίστοιχα.

Πλήγμα στους δείκτες προκάλεσε και η μετοχή της General Mills η οποία υποχώρησε 7% αφότου η εταιρεία πίσω από τα εμπορικά σήματα Cheerios, Nature Valley και Pillsbury, υποβάθμισε το guidance πωλήσεων για το 2026 λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη καταναλωτικής ζήτησης.

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πρόσφατα αδύναμο καταναλωτικό κλίμα μεταξύ των νοικοκυριών των ΗΠΑ, τα οποία παλεύουν με τον πληθωρισμό που παραμένει υψηλότερος από ό,τι θα ήθελε κανείς, μια αγορά εργασίας που προέρχεται από μια αδύναμη χρονιά ανάπτυξης, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τους δασμούς.

Σε σαφέστατα πιο θετικό επιχειρηματικό κλίμα, η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας Masimo εκτοξεύθηκε περισσότερο από 34%, μετά την είδηση πως ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια της Danaher, μία εξαγορά που αναμένεται να φτάσει τα 10 δισ. δολ., σύμφωνα με τους Financial Times. Το deal αποτιμά την Masimo, κατασκευάστρια συστημάτων παρακολούθησης ασθενών, σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια. Η κίνηση θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη εξαγορά της επίσης αμερικανικής Danaher από την απόκτηση της Cytiva, της μονάδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων που ανήκε στην GE Life Sciences, έναντι άνω των 21 δισ. δολαρίων το 2020, όπως αναφέρουν οι FT.