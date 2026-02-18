Γεωργιάδης: Το ΙΦΕΤ είναι η μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη της χώρας

Το Ινστιτούτο μέσα στο 2025 κατάφερε να μειώσει τα φάρμακα σε έλλειψη από 112 σκευάσματα σε μόλις 8 σκευάσματα.

Την αποστολή του να βρίσκει τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά ή βρίσκονται σε έλλειψη, με τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και να τα φέρνει στους Έλληνες ασθενείς τη στιγμή που εκείνοι τα χρειάζονται και χωρίς καθυστέρηση, εκτελεί το ΙΦΕΤ, το οποίο μέσα στο 2025 κατάφερε να μειώσει τα φάρμακα σε έλλειψη από 112 σκευάσματα σε μόλις 8 σκευάσματα.

Ταυτόχρονα πέτυχε να περιορίσει τον χρόνο παράδοσης των εισαγόμενων θεραπειών από δύο έως τέσσερις μήνες σε 7 έως 10 μέρες, όπως επεσήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη, στην εκδήλωση του Οργανισμού για την κοπή της πίτας και την ανάλυση των πεπραγμένων του, στην οποία έδωσαν το «παρών» η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όλοι οι φορείς του Φαρμάκου και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που πριν 20 χρόνια ως υπουργός υγείας τότε έδωσε μάχη για τον ΙΦΕΤ σε δύσκολες εποχές.

Για κάθε Έλληνα ασθενή που χρειάζεται μία θεραπεία για σοβαρό ή σπάνιο νόσημα η οποία δεν κυκλοφορεί στην χώρα και πρέπει να έρθει μέσω της εναλλακτικής οδού του ΙΦΕΤ, το να βρίσκει τη θεραπεία του και να την παίρνει στο χρόνο που την χρειάζεται αποτελεί ύψιστο δικαίωμα στην υγεία για τον πολίτη και ύψιστη αποστολή για τον οργανισμό.

250 καινοτόμα φάρμακα εισήχθησαν στην διετία 2024-2025

Όπως εξηγεί η CEO του ΙΦΕΤ, Ε. Τοκατλίδη, το 2025, το Ινστιτούτο έδωσε πρόσβαση στους Έλληνες ασθενείς σε 160 καινοτόμες θεραπείες που εγκρίθηκαν από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ενώ μέσα στην διετία 2024-2025 έδωσε πρόσβαση σε ασθενείς εντός των συνόρων σε περισσότερες από 250 θεραπείες πολλές από τις οποίες αφορούσαν «ορφανά» φάρμακα που προορίζονται για ασθενείς με σπάνια νοσήματα.

Το 69% των αποδεκτών ασθενείς με σπάνια νοσήματα

Συνολικά οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα αντιστοιχούν στο 69% των αποδεκτών που λαμβάνουν τα φάρμακα τους μέσω του ΙΦΕΤ τα οποία είναι «ορφανά» φάρμακα (όπως είθισται να λέγονται) και συνιστούν μία δαπάνη που ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Εξοικονόμηση 78 εκατ. ευρώ στο ΕΣΥ

Συνολικά ο τζίρος του ΙΦΕΤ αυξήθηκε στην διετία 2024 -2025, καθώς αυξήθηκε κατά 52% η κάλυψη των εγχώριων αναγκών, ωστόσο η δαπάνη μειώθηκε κατά 18% με 78 εκατομμύρια ευρώ να εξοικονομούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Στο σύνολο της η δαπάνη αυξήθηκε γιατί το ΙΦΕΤ φέρνει μεγαλύτερες ποσότητες σκευασμάτων και νέα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία έχουν υψηλότερο κόστος.

Επίσης το ΙΦΕΤ το 2025 εξυπηρέτησε διπλάσιο αριθμό ΑΜΚΑ ασφαλισμένων σε σύγκριση με τα πεπραγμένα του 2024, με το 91% του τζίρου του να αντιστοιχεί σε μοναδικές θεραπείες ασθενών.

Για πάσχοντες με σπάνια νοσήματα, το Ινστιτούτο έχει εισάγει περισσότερα από 50 φαρμακευτικά σκευάσματα με έγκριση μόνο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων FDA. Θυμίζουμε ότι στα φάρμακα προηγείται η έγκριση από τον αμερικανικό FDA, ακολουθεί η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την έγκριση από τις ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε 40 μέρες από τον κατά τόπους εθνικό ΕΟΦ. Το κατά πόσο το φάρμακο θα κυκλοφορήσει από το κλασικό κανάλι ελεύθερης διανομής δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ (με αποζημίωση) ή από εναλλακτικό κανάλι διανομής όπως είναι ο ΙΦΕΤ εξαρτάται από το αν θα πάρει ή όχι αποζημίωση από το κράτος.

Διευκρινίζουμε ότι οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα είναι άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες με πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης (δηλαδή λιγότερο από ένας ασθενής σε πληθυσμό 2000 ατόμων στην Ευρώπη). Συνολικά υπάρχουν από 6000-8000 τέτοιες σπάνιες παθήσεις οι οποίες οι περισσότερες αντιμετωπίζονται συμπτωματικά ενώ για την αντιμετώπιση της αιτίας υπάρχουν λιγότερα από 100 ορφανά φάρμακα.

Ο ΙΦΕΤ μεγαλώνει, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύεται τα φάρμακα, αλλάζει η ταχύτητα με την οποία προμηθεύεται τα φάρμακα, περνά σε ψηφιακή λειτουργία και θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα, αγοράζοντας τα φάρμακα που εισάγει στις χαμηλότερες τιμές της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει εξοικονόμηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Πρόκειται βέβαια για καινοτόμες θεραπείες οι οποίες έχουν υψηλό κόστος, και δε συνιστούν απλά φάρμακα. Στην αναπτυξιακή πορεία του ΙΦΕΤ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το ερευνητικό του κέντρο, που μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο Εθνικού Κέντρου Έρευνας.

Πρότυπος δημόσιος φορέας με διαφανή λειτουργία

Από τη μεριά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως ο ΙΦΕΤ αποτελεί παράδειγμα οργανισμού που ανήκει στο δημόσιο τομέα και λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια η οποία ποτέ δεν έχει προκαλέσει σχόλια.

«Ναι ο ΙΦΕΤ έχει μεγαλώσει και έχει μεγαλώσει περισσότερο ίσως και από όσο θα θέλαμε, αλλά πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας οργανισμός που έρχεται να λύσει προβλήματα. Ο ΙΦΕΤ είναι εδώ για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα. Και αυτή τη στιγμή ο ΙΦΕΤ αποτελεί τη μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη της χώρας» υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δύσκολη η διατήρηση ισορροπιών στις πιέσεις Τραμπ

Η θέση του υπουργού Υγείας δεν είναι εύκολη, καλείται να χειριστεί δυσκολίες και να βρει τις ισορροπίες σε μία δύσκολη εξίσωση όπου από τη μία οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία αυξάνουν διαρκώς το κόστος των θεραπειών και από την άλλη οι ΗΠΑ μέσω των απειλών του Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας άκρατο προστατευτισμό στην Αμερική.

Ταυτόχρονα υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για ένα όριο δαπανών- για κλειστούς προϋπολογισμούς υγείας. Κάπου στη μέση όλων αυτών βρίσκονται όλοι οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε πώς είναι σημαντικό το ότι για έναν οργανισμό που χειρίζεται τόσα εκατομμύρια ευρώ και αγοράζει με ταχύτητα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγει, οι πολίτες έχουν εμπεδώσει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή σκιά στη λειτουργία του. Ο ΙΦΕΤ είναι ένας οργανισμός που προτάσσει το δημόσιο συμφέρον του ασθενή και της κοινωνίας.

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής τόνισε πως ο ΙΦΕΤ πέρα από το φανερό του έργο υλοποιεί και ‘παρασκηνιακό’ έργο και πως στη δεδομένη συγκυρία «τρέχει να σώσει την κατάσταση» με τις προθεσμίες για την ψηφιοποίηση των SPC των φαρμάκων, καθώς διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνει.

Η αλλαγή του καταστατικού του, η αναδιάρθρωση του, η ψηφιοποίηση του, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την παραγγελία των φαρμάκων αλλάζουν το πρόσωπο του ΙΦΕΤ θέτοντας σε προτεραιότητα το συμφέρον του έλληνα ασθενή που χρειάζεται ένα φάρμακο το οποίο δεν κυκλοφορεί (με αποζημίωση) στη χώρα αλλά πρέπει να το λάβει για να διασφαλίσει την υγεία του.