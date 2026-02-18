Στρατηγικής σημασίας η παρουσία Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit - Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων

Στρατηγική επιλογή με οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση συνιστά η συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί, σήμερα 18 και αύριο 19 Φεβρουαρίου, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People-Planet-Progress). Η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες (ευέλικτες) εφαρμογές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους ηγέτες από τον τομέα της τεχνολογίας. Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί για τρίτη φορά από το 2023 με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, δυόμιση χρόνια αφότου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε στρατηγικό εταιρικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός θα έχει επίσης σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο ταξίδι του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit».

Αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam.

Στις 13.00, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Οι ελληνικές επιχειρηματικές κινήσεις

Στους χειροπιαστούς καρπούς του ανοίγματος της Ελλάδας προς την Ινδία συγκαταλέγεται η πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών, η οποία εγκαινιάστηκε φέτος τον Ιανουάριο, με τον ινδικό αερομεταφορέα IndiGo να εκτελεί πλέον πτήσεις αφενός μεταξύ του Νέου Δελχί και της Αθήνας και αφετέρου ανάμεσα στο Μουμπάι, χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ινδίας, και στην ελληνική πρωτεύουσα. Από τον Μάρτιο προγραμματίζεται να αρχίσουν και δρομολόγια της Aegean προς την Ινδία, αρχικά προς το Νέο Δελχί και σε δεύτερο χρόνο προς το Μουμπάι. Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να ανοίξει δύο νέα προξενεία, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διπλωματική παρουσία της Ελλάδας θα συμπίπτει με τους προορισμούς των αεροπορικών συνδέσεων και θα διευκολυνθούν περαιτέρω οι μετακινήσεις, οι επιχειρηματικές συνεργασίες και οι επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πέραν αυτού, οι απευθείας πτήσεις αναμένεται να αποφέρουν σταδιακά σημαντικό όφελος για τον τουρισμό, με δεδομένο ότι η ινδική μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέλη το 2030.

Οι στενότεροι ελληνο-ινδικοί δεσμοί επεκτείνονται ακόμη στα πεδία των έργων υποδομής και των επενδυτικών ροών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, ενώ πολλές εκατέρωθεν επενδύσεις έχουν γίνει στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Στην αγορά της Νότιας Ασίας μέσω κοινοπραξίας στην Ινδία, με εστίαση στα δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εισήλθε και ο Όμιλος Τιτάν.

Στο ινδικό κάδρο και η Eurobank, η οποία αναμένεται να ανοίξει Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Βομβάη, ενώ ενισχύει την παρουσία της και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας της Eurolife FFH και της LTIMindtree.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στον χώρο της πληροφορικής, καθώς μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο εμπόριο, πέραν του ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν φυσικούς κόμβους για μεταφορές στο τρίγωνο Ευρώπη - Ασία - Αφρική, η εμπορική ναυτιλία της Ινδίας αποτελεί πελάτη και συνεργάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η σχέση αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί σε βάθος χρόνου, με την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), εγχείρημα που θα είχε ως φυσική απόληξη την Ελλάδα και το οποίο η Αθήνα στηρίζει εξ αρχής.

Την Ινδία επέλεξε και η Coffee Island για να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην παγκόσμια πορεία της, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στο Γκουργκάον. επισκεψιμότητα

Ιδιαίτερα καλές θεωρούνται οι προοπτικές για αυξημένες εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων στη μεγάλη ινδική αγορά, με δεδομένη τη σημαντική μείωση δασμών που προβλέπει η εμπορική συμφωνία η οποία υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ινδία τον Ιανουάριο. Μολονότι η κύρωση και ενεργοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο, τα οφέλη εν τέλει θα είναι σημαντικά, ειδικά αν συνυπολογιστούν οι προστασίες για γεωγραφικές ενδείξεις.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ινδικοί δασμοί στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν, έναντι 45% που ισχύει σήμερα. Ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας, έναντι 150% που εφαρμόζεται σήμερα. Οι δε δασμολογικές χρεώσεις στους χυμούς φρούτων και στο κρέας αιγοπροβάτων θα πέσουν στο 0%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 55% και στο 33% αντίστοιχα.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για στενότερη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε πολλά μέτωπα», δήλωσε κυβερνητικό στέλεχος με γνώση της στρατηγικής για την Ινδία. Η ίδια πηγή σημείωσε χαρακτηριστικά πως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ελληνική επιχειρηματική αποστολή μετέβη στο Νέο Δελχί, το Μουμπάι και στη Μπανγκαλόρ, έλαβαν χώρα περισσότερες από 1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.