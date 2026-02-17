Βραζιλία: Ο πρόεδρος της COP30 θέλει έναν «οδικό χάρτη που να ενώνει τις χώρες»

Η βραζιλιάνικη προεδρία της COP30 θέλει να παρουσιάσει έναν "οδικό χάρτη" για τη μείωση της εξάρτησης των χωρών από τα ορυκτά καύσιμα, ο οποίος να "ενώνει τις χώρες" και να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρός της.

Η βραζιλιάνικη προεδρία της COP30 θέλει να παρουσιάσει έναν «οδικό χάρτη» για τη μείωση της εξάρτησης των χωρών από τα ορυκτά καύσιμα, ο οποίος να «ενώνει τις χώρες» και να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρός της.

«Δεν θέλουμε να συμβάλουμε στον διχασμό, αντίθετα, θέλουμε να προετοιμάσουμε ένα κείμενο που να ενώνει τις χώρες γύρω από αυτό που έγινε ήδη δεκτό στο Ντουμπάι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της COP30, πρέσβης Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο.

Στην COP28 του Ντουμπάι το 2023, περισσότερες από 190 χώρες ενέκριναν επί της αρχής μια σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, ωστόσο έκτοτε οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν παράγει σημαντική πρόοδο για την εφαρμογή της.

Η COP30, η οποία διεξήχθη τον Νοέμβριο στη Μπελέμ στη Βραζιλία, κατέληξε σε μια κατ΄ελάχιστον συμφωνία (a minima), χωρίς ρητή αναφορά στο πετρέλαιο ή τον άνθρακα, ενώπιον της αντίθεσης παραγωγών χωρών όπως η Σαουδική Αραβία ή η Ρωσία, ενώ ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα ζητουσε έναν «οδικό χάρτη» για την εξοδο από αυτές τις ρυπογόνες ενέργειες.

Ο Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο παρουσίασε τελικά έναν οδικό χάρτη γι αυτό το θέμα και έναν άλλο κατά της αποψίλωσης των δασών για τις χώρες που θέλουν να τους εφαρμόσουν. Ωστόσο αυτή η «πρωτοβουλία της προεδρίας» δεν είναι μια γενική απόφαση των χωρών που μετέχουν στην COP.

Θα δούμε εάν το θέμα μπορεί να ενταχθεί στην ατζέντα της COP31, αλλά είναι προφανές ότι το κείμενο που θα προετοιμάσουμε, ο οδικός χάρτης, προορίζεται για τους διαπραγματευτές του κλίματος, στις 195 χώρες που μετέχουν στη Συμφωνία του Παρισιού και που θα συζητήσουν επομένως το θέμα με βάση τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στο Ντουμπάι.

Αυτή η COP31 θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η Κολομβία θα φιλοξενήσει τον Απρίλιο διεθνή διάσκεψη για τη μετάβαση εγκαταλείποντας τις ορυκτές πηγές ενέργειας, που είναι οι κύριες υπεύθυνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτή θα είναι "μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική άσκηση, αλλά που ακολουθεί μια γραμμή, η οποία εργάζεται κυρίως με τη σκέψη στην παραγωγή", παρατήρησε ο Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο. "Η ιδέα του οδικού χάρτη είναι να δείξει όλα τα στοιχεία", διευκρίνισε επικαλούμενος τις κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνέπειες της μετάβασης.

Η βραζιλιάνικη προεδρία θα ζητήσει από τις χώρες «την ερχόμενη εβδομάδα» να στείλουν προτάσεις για το περιεχόμενο αυτού του οδικού χάρτη, του οποίου η τελική εκδοχή θα παρουσιαστεί «πιθανόν στην άτυπη υπουργική συνεδρίαση της COP τον Οκτώβριο (διεξάγεται γενικά έναν μήνα πριν από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα)», δήλωσε ο πρέσβης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ