Ανεβάζει ταχύτητα το 5G SA στην Ελλάδα - Οι επιδόσεις

Τι δείχνει νέο report της Ookla για την υιοθέτηση και χρήση της προηγμένης γενιάς 5G δικτύων. Οι επιδόσεις και η εικόνα στην Ευρώπη.

Καρπούς αρχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις των παρόχων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με τη χώρα να καταγράφει το τελευταίο έτος σημαντική πρόοδο στην ενεργοποίηση και χρήση του 5G SA. Δεδομένου βέβαια ότι η εμπορική αξιοποίηση της προηγμένης γενιάς δικτύων ξεκίνησε το 2025 από την Cosmote Telekom και μέχρι στιγμής δεν έχει εγκαινιαστεί από όλους τους παρόχους, σε απόλυτους αριθμούς, το ποσοστό χρήσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Το παραπάνω προκύπτει από το πρόσφατο report της Ookla και Omdia «The 5G Standalone and 5G Advanced Deployment and Performance Reality», που δημοσιεύτηκε σε συνεργασία με την Omvidia.

Βάσει της έκθεσης, η χώρα πέτυχε τον διπλασιασμό της χρήσης των 5G SA δικτύων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024, με το ποσοστό υιοθέτησης να φτάνει το 3,9% το περασμένο έτος έναντι του 1,9% το 2024. Δεδομένης της εκκίνησης από χαμηλή βάση βέβαια, τα ποσοστά παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, έναντι άλλων προηγμένων χωρών του πλανήτη, παρότι η χώρα περιλαμβάνεται στη λίστα των περιοχών που ανέβασαν ταχύτατα τα μερίδιά τους.

Να θυμίσουμε ότι στην ενεργοποίηση του 5G SA έχει προχωρήσει ήδη από το 2025 η Cosmote - Telekom, με την κάλυψη να ξεπερνά ήδη στο 50% του δικτύου ενώ και οι άλλοι δύο πάροχοι δηλώνουν «έτοιμοι» με την εμπορική διάθεση να επίκειται εντός του τρέχοντος έτους. Σημαντική συνεισφορά στις προαναφερθείσες επιδόσεις είχε και η αξιοποίηση από πλευράς των παρόχων του φάσματος των 3,5GHz, όπως επισημαίνει και η έκθεση της Ookla αλλά και οι επιθετικές επενδύσεις τους — ιδίως της Cosmote.

Τα οφέλη στις ταχύτητες

Χάρη στη μετάβαση δε σε 5G Stand Alone, αναβαθμίζονται αισθητά και οι επιδόσεις της κινητής. Βάσει της έκθεσης της Ookla η διάμεση ταχύτητα download στο δίκτυο 5G SA άγγιξε τα 489,24 Mbps το τέταρτο τρίμηνο του 2025, όταν τα αντίστοιχα νούμερα για τα Non-Standalone (NSA) δίκτυα φτάνουν οριακά τα 162,53 Mbps.

Αντίστοιχα και η διάμεση ταχύτητα upload των SA δικτύων εμφανίζεται βελτιωμένη φτάνοντας τα 23,98 Mbps έναντι 18,37 Mbps διάμεσης ταχύτητας upload των NSA δικτύων.

Βελτίωση παρουσίασε και η απόκριση δικτύου, με το latency να μειώνεται στα 35 ms έναντι των 38 ms της προγενέστερης αρχιτεκτονικής.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε επίπεδο χωρών, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφουν τις υψηλότερες διάμεσες ταχύτητες λήψης 5G SA παγκοσμίως, φθάνοντας τα 1,24 Gbps — επίδοση που κρίνεται εξαιρετική ακόμη και για ευρυζωνικές συνδέσεις πλήρους οπτικής ίνας σε ανεπτυγμένες αγορές. Ακολουθεί η Νότια Κορέα ακολουθεί με 767 Mbps και έπεται το Κουβέιτ με 495 Mbps, μετά την εμπορική διάθεση του 5G Advanced.

Η εικόνα παγκοσμίως

Σύμφωνα με την ανάλυση της Ookla και Omdia, σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026 το ενδιαφέρον φάνηκε να μετατοπίζεται από την κάλυψη στην παροχή εξειδικευμένων δυνατοτήτων. Η παγκόσμια διαθεσιμότητα 5G SA ανήλθε στο 17,6% στα τέλη του 2025, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,2% του προηγούμενου έτους ενώ φάνηκε να μειώνεται και το χάσμα κάλυψης μεταξύ διαφορετικών οικονομικών μπλοκ. Την ίδια στιγμή βέβαια αναδύθηκε ένα νέο χάσμα δυνατοτήτων που σχετίζεται με τη στρατηγική φάσματος και το βάθος των επενδύσεων, καθώς οι πάροχοι παγκοσμίως δείχνουν να εστιάζουν πλέον στην πλήρη βελτιστοποίηση των δικτύων από άκρη σε άκρη, αφήνοντας πίσω τις απλές ανακοινώσεις έναρξης λειτουργίας και δίνοντας έμφαση στην απόδοση.

Στην περίπτωση της Ευρώπης και παρά την υστέρηση καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός μεριδίου από 1,1% σε 2,8% μέσα σε ένα έτος. Της προόδου ηγήθηκε η Αυστρία με 8,7%, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 8,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,0%. Την ισχυρότερη επιτάχυνση ωστόσο κατέγραψαν Γαλλία (5,9%) και Βρετανία, επηρεασμένες από τις επενδυτικές δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και την κρατική στήριξη της έρευνας. Παρά την πρόοδο βέβαια, η Γηραιά Ήπειρος, φαίνεται να παραμένει 27 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη Βόρεια Αμερική, με βασικά εμπόδια την πιστοποίηση των κατασκευαστών συσκευών και την έντονη εξάρτηση από φάσμα πολύ χαμηλών συχνοτήτων.