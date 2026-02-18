Πρόταση 200 εκατ. στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού για το ενεργειακό κόστος - 100 εκατ. για το γάλλιο

Τα δύο επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη υποβληθεί από την κυβέρνηση, με την έγκρισή τους να αναμένεται στο τέλος Μαρτίου. Ένα περίπου μήνα αργότερα η έναρξη υλοποίησής τους.

Σημαντική κεφαλαιακή «ένεση» δρομολογεί η κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, για τη χρηματοδότηση βιομηχανιών ώστε να υλοποιήσουν έργα ενεργειακής εξοικονόμησης. Τα έργα αυτά σχεδιάζεται να επιδοτηθούν με 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο, επιφέροντας μείωση του ενεργειακού κόστους των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, το σχετικό επενδυτικό σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί στο Ταμείο από τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, η απάντηση του οποίου αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Με την έγκριση, η έναρξη υλοποίησής του τοποθετείται περίπου ένα μήνα αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη βρίσκεται στα σκαριά η Διαχειριστική Ομάδα υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, όπως και όλων των υπόλοιπων προτάσεων που έχουν εγκριθεί, ή πρόκειται να εγκριθούν, για υλοποίηση μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους της εγχώριας παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι, προς την ίδια κατεύθυνση, το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την DG Comp, ώστε να αποσπάσει το «πράσινο φως» για τη θέσπιση μέτρων τα οποία θα περιορίζουν τις τιμές που πληρώνουν οι βιομηχανίες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρισμό.

Όπως είναι φυσικό, αν και κρίσιμα στη δεδομένη συγκυρία, τα μέτρα αυτά θα έχουν συγκεκριμένη «ημερομηνία λήξης». Αντίθετα, οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού θα επιφέρουν μόνιμη οικονομική ελάφρυνση των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Ανυποχώρητη η Κομισιόν για το ιταλικό μοντέλο

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για το «βιομηχανικό ρεύμα», από τις τελευταίες πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις του ΥΠΕΝ με τις Βρυξέλλες προκύπτει πως η DG Comp παραμένει κατηγορηματικά αντίθετη στην προοπτική να «ενεργοποιήσει» η χώρα μας την παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου που είχε στα σκαριά.

Μάλιστα, στο ενδεχόμενο που η Ελλάδα προχωρήσει αγνοώντας το ευρωπαϊκό «σήμα», από τις Βρυξέλλες δεν διαμηνύεται απλώς ότι θα εκκινήσει διαδικασία προσφυγής κατά της χώρας μας. Παράλληλα, αφήνεται να εννοηθεί πως μία τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε αρνητικά την αξιολόγηση από τις Βρυξέλλες των μέτρων που πρόκειται να κοινοποιήσει εφεξής η Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει γράψει το Insider.gr, το ΥΠΕΝ προκρίνει ως βασικό εναλλακτικό πυλώνα στήριξης τον μηχανισμό αντιστάθμισης των έμμεσων εκπομπών CO2. Στόχος είναι να διευρυνθούν οι αποζημιώσεις μέσω του μηχανισμού, με συνέπεια την ελάφρυνση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Στήριξη της παραγωγής γαλλίου

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού (Modernization Fund) είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη στήριξη 13 κρατών-μελών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία). Στο εν λόγω ευρωπαϊκό Ταμείο, η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ενεργειακές δράσεις της χώρας μας αναμένεται να ενισχυθούν μέσω του Ταμείου με περίπου 1,3-1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.



Για την αξιοποίηση των πόρων, προβλέπονται γύροι υποβολής προτάσεων, σε κάθε έναν από τους οποίους τα κράτη-μέλη καταθέτουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια. Στον πρόσφατο γύρο, εκτός από το σχέδιο στήριξης δράσεων εξοικονόμησης, έχει επίσης κατατεθεί μία πρόταση για τη ναυτιλία, όπως και ένα σχέδιο ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της παραγωγής γαλλίου από τη Metlen.

Η παραγωγή γαλλίου θα γίνει στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας από τη Metlen, μέσω επένδυσης ύψους 295,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στις εγκαταστάσεις της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, η εταιρεία θα παράγει 50 τόνους ετησίως αυτού του σπάνιου μετάλλου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών IT και «πράσινων» τεχνολογιών. Ενδεικτικό του μεγέθους της παραγωγής είναι ότι θα μπορούσε να καλύψει το 100% των ευρωπαϊκών αναγκών, με τη Metlen να μπαίνει σε μία νέα αγορά που ελέγχεται κατά 95% παγκοσμίως από την Κίνα.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ. Μόλις πριν από λίγα 24ωρα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως είναι έτοιμα τα πρώτα τυποποιημένα πακέτα 500 γραμμαρίων γαλλίου, ώστε σύντομα να αποσταλούν σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές.