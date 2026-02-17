Αμερικανός ερευνητής: Αν τα συστήματα ΤΝ πάρουν τον έλεγχο ο άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει «παράπλευρη απώλεια»

Τα ηγετικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών έχουν ξεκινήσει μια «κούρσα εξοπλισμών» με συστήματα εφοδιασμένα με AI, η οποία θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, προειδοποίησε σήμερα ο Στιούαρτ Ράσελ.

Τα ηγετικά στελέχη των τεχνολογικών εταιρειών έχουν ξεκινήσει μια «κούρσα εξοπλισμών» με συστήματα εφοδιασμένα με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, προειδοποίησε σήμερα ο Στιούαρτ Ράσελ, εξέχων ερευνητής της πληροφορικής, καλώντας τις κυβερνήσεις να παρέμβουν για να βάλουν φρένο σε αυτήν την τάση.

Ο Ράσελ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϊ, παρακολουθεί τη Διεθνή Σύνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών ΤΝ κατανοούν τους κινδύνους που θέτουν τα συστήματα Τεχνητής Υπερεφυίας, τα οποία κάποια μέρα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Ράσελ, η ευθύνη για τη διάσωση του είδους επαφίεται στις κυβερνήσεις, οι οποίες είναι ικανές να δράσουν συλλογικά.

«Το να επιτρέπεται σε ιδιωτικές οντότητες να παίζουν, ουσιαστικά, ρώσικη ρουλέτα με τον κάθε άνθρωπο στον πλανήτη είναι, κατά την άποψή του, πλήρης αθέτηση καθήκοντος», είπε ο καθηγητής, η φωνή του οποίου έχει μεγάλο κύρος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ΤΝ.

Χώρες και επιχειρήσεις δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων όπου εκπαιδεύονται και λειτουργούν τα εργαλεία της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται μεγάλες προόδους, όπως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, όμως θα μπορούσε μεταξύ άλλων να οδηγήσει επίσης σε απώλεια θέσεων εργασίας, να διευκολύνει την παρακολούθηση και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Σε όλα αυτά προστίθεται ο κίνδυνος «τα ίδια τα συστήματα ΤΝ να αναλάβουν τον έλεγχο και ο ανθρώπινος πολιτισμός να γίνει παράπλευρη απώλεια σε αυτή τη διαδικασία», προειδοποίησε ο Ράσελ.

«Όλοι οι πρόεδροι-γενικοί διευθυντές των κυριότερων εταιρειών ΤΝ, πιστεύω ότι θέλουν να την αφοπλίσουν» αλλά δεν μπορούν να το κάνουν «μονομερώς», επειδή θα τους απέλυαν οι επενδυτές», σχολίασε. «Κάποιοι το έχουν πει δημοσίως, άλλοι μου το εμπιστεύτηκαν σε ιδιωτικές συνομιλίες», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και ο Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI και δημιουργός του ChatGPT έχει δηλώσει δημοσίως ότι η ΤΝ θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Υπάλληλοι της OpenAI και της αμερικανικής νεοφυούς εταιρείας Anthropic, παραιτήθηκαν εκφράζοντας ηθικούς προβληματισμούς. Η Anthropic προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα τελευταία μοντέλα του chatbot της θα μπορούσαν να εξωθηθούν «να στηρίζουν σκόπιμα –αν και σε περιορισμένο βαθμό– τις προσπάθειες ανάπτυξης χημικών όπλων και άλλα απεχθή εγκλήματα».

Τα διεθνή συνέδρια, όπως η σύνοδος για την ΤΝ αυτής της εβδομάδας, δίνουν μια ευκαιρία ρύθμισης του τομέα αν και οι τρεις προηγούμενες δεν κατέληξαν παρά μόνο σε εθελοντικές συμφωνίες εκ μέρους των τεχνολογικών εταιρειών. «Είναι πραγματικά χρήσιμο οι κυβερνήσεις να κατανοήσουν το διακύβευμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε ο Ράσελ.

Η Ινδία ελπίζει ότι η πενθήμερη σύνοδος για την ΤΝ, στην οποία μετέχουν ηγετικά στελέχη του τομέα και δεκάδες αντιπροσωπείες χωρών, θα την βοηθήσει να αναλάβει τα ηνία στον τομέα. Ο υπουργός Τεχνολογίας της Πληροφορίας Ασουίνι Βαϊσνάου είπε σήμερα ότι η χώρα αναμένει περισσότερα από 200 δισεκ. δολάρια σε επενδύσεις για την ΤΝ τα δύο επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο φόβος ότι τα εργαλεία παροχής βοήθειας που βασίζονται στην ΤΝ θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις στους τομείς της εξυπηρέτησης των πελατών και της τεχνικής υποστήριξης οδήγησαν σε πτώση τις μετοχές των εταιριών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) της χώρας. Σύμφωνα με τον Στιούαρτ Ράσελ, αυτού του είδους οι θέσεις εργασίας (διοικητικές-υποστηρικτικές λειτουργίες) στην Ινδία είναι ώριμες να αντικατασταθούν από την ΤΝ.

«Δημιουργούμε ανθρώπινους μιμητές. Και επομένως, ασφαλώς, η φυσική εφαρμογή αυτού του είδους των συστημάτων είναι να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους», είπε.

Ο ερευνητής διακρίνει πάντως μια έντονη αμφισβήτηση της ΤΝ «ιδίως από τους νέους» οι οποίοι «αντιστέκονται στην αποανθρωποποίηση της ΤΝ», όπως είπε. «Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο όλων των γνωστικών λειτουργιών – τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια ερώτηση, να λάβετε μια απόφαση, να καταρτίσετε ένα σχέδιο… υποβαθμίζετε κάποιον σε κάτι λιγότερο από άνθρωπο. Οι νέοι δεν το θέλουν αυτό», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ