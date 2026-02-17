«Βουτιά» σε χρυσό και ασήμι στον απόηχο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Υποχώρησαν την Τρίτη οι τιμές σε χρυσό και ασήμι, την ώρα που το δολάρια ανακάμπτει εν μέσω συνομιλιών Ουάσινγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Axios, δείχνουν σημάδια προόδου.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 2,2% στα 4.880,41 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού έπεσαν σχεδόν 3% και διαπραγματεύονται στα 4.902,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Όσο αφορά την τιμή spot στο ασήμι, αυτή υποχώρησε 4,16% διαπραγματευόμενο περίπου στα 73,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού μειώθηκαν 5,5%, στα 73,64 δολάρια ανά ουγγιά.

Η μετοχή της Hecla Mining, η οποία κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία ασημιού στον κόσμο, το Green Creek Mine στην Αλάσκα, υποχωρεί σχεδόν 4,5%, ενώ εκείνη της First Majestic Silver χάνει 5,3%, και της Coeur Mining διολισθαίνει 1,7%.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που επανεμφανίζονται στη Μέση Ανατολή, οι αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ότι το ασήμι «διαπραγματεύεται 7 δολάρια κάτω από την πραγματική προσαρμοσμένη τιμή του το 1790».

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.