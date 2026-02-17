Η THEON εξασφάλισε νέες δεσμευτικές παραγγελίες περίπου 41 εκατ. ευρώ

Οι παραγγελίες αφορούν διόπτρες νυχτερινής όρασης και θερμικά συστήματα clip-on.

Η Theon International Plc (THEON) εξασφάλισε νέες παραγγελίες από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και χώρες της Μέσης Ανατολής, συνολικής αξίας περίπου €41 εκατ.

Οι παραγγελίες αφορούν διόπτρες νυχτερινής όρασης και θερμικά συστήματα clip-on. Το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών αφορά σε νέα συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ (την τέταρτη κατά τους τελευταίους μήνες), η οποία περιλαμβάνει πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης αξίας περίπου €40 εκατ.

Επιπλέον, και ανεξάρτητα από τις παραπάνω νέες πωλήσεις και δικαιώματα, η THEON έλαβε νέα παραγγελία στο πλαίσιο του προγράμματος Squad Binocular Night Vision Goggle (SBNVG) για το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών (USMC).

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παραγγελία στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ) που ανατέθηκε το 2023. Η παραγγελία μεταφέρει ποσότητες από το soft στο hard backlog, διασφαλίζοντας προβλεψιμότητα παραδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, έως και το 2027.

«Παρότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2026, βλέπουμε ήδη ισχυρή εμπορική δυναμική», δήλωσε ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON και πρόσθεσε: «Οι παραγγελίες που ανακοινώνονται σήμερα ενισχύουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπό μας. Διεκδικούμε ενεργά πολλές ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο οι νέες παραγγελίες να υπερβούν σημαντικά τις παραδόσεις του 2026».