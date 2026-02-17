Πετρέλαιο: Τα θετικά μηνύματα για τα πυρηνικά του Ιράν έριξαν τις τιμές

Οι εξελίξεις από το πεδίο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για τα πυρηνικά, προχωρούν αργά αλλά θετικά προ το παρόν, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια άλλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη καθώς οι εξελίξεις από το πεδίο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για τα πυρηνικά, προχωρούν αργά αλλά θετικά προ το παρόν, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο. «Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει, δήλωσε την ίδια ώρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 1,23 δολάρια, ή 1,79%, στα 67,42 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε 56 σεντς, ή 0,89%, στα 62,33 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε μετά την σειρά του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. «Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.

Οι εντάσεις παραμένουν μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Ιράν διεξήγαγε πολεμικές ασκήσεις την Τρίτη στο Στενό του Ορμούζ, ένα εμπορικό σημείο που είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προμήθειες αργού πετρελαίου. Η κυκλοφορία μέσω του στενού διακόπηκε για αρκετές ώρες, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποιούσαν ναυτικές ασκήσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Περίπου το ένα τρίτο όλων των εξαγωγών αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω υδάτων διέρχονται από το στενό, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Kpler.