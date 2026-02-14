Αγρότες: Ξενύχτι στο Σύνταγμα με 44 τρακτέρ - Αποχωρούν το μεσημέρι

Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα εφόδια, η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

To μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) οι αγρότες θα πάρουν συντεταγμένα τον δρόμο της επιστροφής, αφού διανυκτέρευσαν στην Αθήνα με περισσότερα από 40 τρακτέρ παρατεταγμένα στο Σύνταγμα. Σταδιακά δόθηκαν στην κυκλοφορία οι οδοί Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Γεωργίου Α’, ενώ η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή έως ότου αποχωρήσουν τα τρακτέρ. Λίγα λεπτά πριν από τις 19:30 το συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με την αστυνομία να υπολογίζει σε περίπου 2.500 τους διαδηλωτές που έδωσαν το παρών σε μία δυναμική κινητοποίηση.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό πρώτο βήμα η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν. Διαμηνύουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα εφόδια, η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις στο 100% και τη διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Οι καλλιέργειες δεν είναι βιώσιμες, τόνισαν οι ομιλητές στο συλλαλητήριο.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

«Λειτουργήσαμε κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σαν ένα μπλόκο 55 μέρες, γιατί αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, μαζί βεβαίως με τη δική σας συμπαράσταση», είπε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε – 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει:

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες».

Χάσαμε παραγωγή, χάνουμε εισόδημα και τώρα έρχεται η συμφωνία Mercosur. Αθέμιτος ανταγωνισμός», δήλωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο Δημήτρης Καπούνης, εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών.

Σταθμοί απολύμανσης της Περιφέρειας Αττικής στήθηκαν στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας. Τα τρακτέρ απολυμάνθηκαν για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των προβάτων στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ενώθηκαν συμβολικά με τους αγρότες

Το παρών έδωσαν η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Εργαζόμενοι από σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά βρέθηκαν στο Σύνταγμα, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο λίγο αργότερα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια με 158 ψήφους υπέρ και 134 κατά.

Τα πολιτικά μηνύματα

Από την κυβέρνηση εκπέμπουν το μήνυμα ότι «οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές» για τους αγρότες προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ή θέματα που αφορούν στη νέα ΚΑΠ. Στρέφουν τους προβολείς στη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε μετά τις διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, στα οποία εκτός από την παράταση στο φθηνό ρεύμα, προβλέπεται για το αγροτικό πετρέλαιο και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην έκπτωση 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά καιι την κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι η σχετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο θα έχει νομοθετηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ την προσεχή εβδομάδα, αναμένεται σε συναντηση με εκπροσώπους των αγροτών, να γίνει ο επανυπολογισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ δίπλα στους αγρότες, γιατί αυτούς εκπροσωπούμε και όχι τους φραπέδες και τις γαλάζιες ακρίδες του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε στο πλευρό των αγροτών όπως πάντα – συνεχίζουμε τον αγώνα- τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Νέα Αριστερά είμαστε εδώ, δίπλα τους γιατί ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Οι μαχόμενοι αγρότες έχουν αποδείξει πια με όλους τους τρόπους πόση αδικία έχουν υποστεί, πόση κοροϊδία», ανέφερε από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ertnews.gr