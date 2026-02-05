Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα

Η Ρωσία έχει προμηθεύσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια πετρέλαιο στην Κούβα και θα συνεχίσει να το κάνει, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κούβα Βίκτορ Κορονέλι.

«Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν συνομιλίες «με τα πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην Κούβα», μερικές ημέρες αφού υποστήριξε πως η Κούβα είναι «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησε με δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ οποιασδήποτε χώρας στέλνει πετρέλαιο σ' αυτό το νησί που έχει κομμουνιστική κυβέρνηση.

Οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις για να εμποδίσουν να φθάνει στην Κούβα πετρέλαιο, περιλαμβανομένου αυτού της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα οι τιμές των τροφίμων και των μεταφορών να αυξάνονται και να προκαλούνται σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, ακόμα και στην πρωτεύουσα Αβάνα.

