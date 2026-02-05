Νέα interline συνεργασία Emirates - με την αφρικανική Air Peace

Η συμφωνία προσφέρει στους επιβάτες και των δύο εταιρειών απρόσκοπτα ταξίδια με ένα ενιαίο εισιτήριο και αποσκευές που παραδίδονται στον τελικό προορισμό.

Διμερή συμφωνία interline, επεκτείνοντας την αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ της Αφρικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Λονδίνου, ενεργοποίησαν η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, Emirates και η Air Peace, η μεγαλύτερη αεροπορική της Δυτικής Αφρικής.

Η συμφωνία προσφέρει στους επιβάτες και των δύο εταιρειών απρόσκοπτα ταξίδια με ένα ενιαίο εισιτήριο και αποσκευές που παραδίδονται στον τελικό προορισμό, σε επιλεγμένα δρομολόγια, ενισχύοντας σημαντικά την άνεση και την ευκολία του ταξιδιού.

Ειδικότερα, οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πέρα από τις 13 πόλεις στη Νιγηρία που ήταν ήδη διαθέσιμες στους επιβάτες της Emirates μέσω του δικτύου της Air Peace, η ενισχυμένη συμφωνία επιτρέπει πλέον συνδέσεις προς το Μπανζούλ στη Γκάμπια και το Ντακάρ στη Σενεγάλη, αμφότερα μέσω Αμπιτζάν, καθώς και προς το Φρίταουν στη Σιέρα Λεόνε και τη Μονρόβια στη Λιβερία, αμφότερα μέσω Άκρα. Οι νέες πύλες εισόδου δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους επιβάτες στην Αφρική να αποκτήσουν πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης της Emirates, καθώς και στο εκτεταμένο διεθνές της δίκτυο.

Η συμφωνία επιτρέπει επίσης στην Air Peace να συνδέει το εκτενές δίκτυο δρομολογίων της στη Δυτική και Κεντρική Αφρική με τον κόμβο της Emirates στο Ντουμπάι, καθώς και με βασικούς προορισμούς όπως τα Λονδίνο Χίθροου, Λονδίνο Γκάτγουικ και Λονδίνο Στάνστεντ, την Αμπιτζάν, την Άκρα και φυσικά το Λάγος. Με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ Νιγηρίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η συνεργασία προσφέρει στους επιβάτες της Air Peace περισσότερες επιλογές, αυξημένη ευελιξία και παγκόσμια εμβέλεια.

Ο Adnan Kazim, αναπληρωτής πρόεδρος και Chief Commercial Officer της Emirates, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της interline συνεργασίας μας με την Air Peace μάς δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την παρουσία μας σε περισσότερες χώρες της Αφρικής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους επιβάτες να απολαμβάνουν ακόμη καλύτερα ταξίδια με την Emirates, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τους διεθνείς επισκέπτες να ανακαλύψουν περισσότερους προορισμούς της ηπείρου μέσω του Λάγος. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Air Peace, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορίας, του τουρισμού και του εμπορίου στη Νιγηρία».

Ο Nowel Ngala, Chief Commercial Officer της Air Peace, δήλωσε πως η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο στρατηγικό όραμα της Air Peace για την πιο αποδοτική διασύνδεση της Αφρικής με τις παγκόσμιες αγορές. «Συνδυάζοντας την ισχυρή περιφερειακή μας παρουσία με το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο της Emirates, προσφέρουμε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κομβικούς παγκόσμιους προορισμούς για τους Αφρικανούς ταξιδιώτες. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Air Peace ως κρίσιμης γέφυρας μεταξύ της Αφρικής και του παγκόσμιου οικοσυστήματος αερομεταφορών», τόνισε ο Nowel Ngala.