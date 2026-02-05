Πιερρακάκης: Το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς είναι ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη

Για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τη φτώχεια, τις πολιτικές εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση μίλησε ο ΥΠΕΘΟ.

Για τη δημοσιονομική σταθερότητα, την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις κοινωνικές ανισότητες, τις πολιτικές εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «15 ΛΕΠΤΑ», στο κανάλι @Ta_neagr.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων της μνημονιακής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σαφές πολιτικό και οικονομικό μήνυμα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. «Το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς είναι ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη», είπε χαρακτηριστικά. «Και αυτά τα χρήματα αν τα κρατάγαμε τι θα τα κάναμε; Δεν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στον κόσμο.»

Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιλέγει συνειδητά να μη μετακυλίσει το βάρος του χρέους στο μέλλον, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων που δεν επιτρέπει παροχές ή πρόσθετες δαπάνες εκτός πλαισίου.

Αναφερόμενος στον νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κανόνα, εξήγησε ότι αυτός επιβάλλει συγκράτηση των κρατικών δαπανών ακόμη και σε περιόδους υψηλών πλεονασμάτων, επιτρέποντας όμως στα κράτη να δημιουργούν «μαξιλάρια» για τις δύσκολες χρονιές. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αποφέρει απτό όφελος, καθώς από το 2029 και μετά η χώρα θα εξοικονομεί περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω των υψηλών επιτοκίων του πρώτου μνημονίου. Παράλληλα, στάθηκε και στο άυλο όφελος της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές, γεγονός που, όπως είπε, μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες αμοιβές.

Ο υπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι, υπό την προϋπόθεση της πολιτικής σταθερότητας, η χώρα μπορεί να προσβλέπει σε διαρκείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας. Απέφυγε να θέσει «ταβάνι», τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταφέρει να αφήσει πίσω της μια πρωτοφανή κρίση, κατά την οποία έχασε περίπου το 25% του ΑΕΠ της, και πλέον κινείται σε σαφώς καλύτερη πορεία, με στόχο τη σύγκλιση –και υπέρβαση– του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Απαντώντας στις αναφορές για τα επίπεδα φτώχειας, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα κοινωνικά προβλήματα και δεν τα υποβαθμίζει. Υποστήριξε ότι η στήριξη των πολιτών δεν βασίζεται στα επιδόματα, αλλά σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι από το 2019 έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές, ενώ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης, με έμφαση στις οικογένειες και τους νέους.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση εμφανίζει χαμηλότερες δημοσκοπικές επιδόσεις σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο επισήμανε ότι, ιστορικά, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση με δύο θητείες που να διατηρεί τόσο ισχυρό προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση κρίνεται απευθείας από τους πολίτες και ότι, παρά τα λάθη και τις αστοχίες που έχουν υπάρξει, επιχειρεί να προχωρά βήμα-βήμα σε μια χώρα που «γονάτισε αλλά στάθηκε όρθια».

Αναφερόμενος στη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις που έγιναν, όπως η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία και η δημιουργία των Ωνασείων Δημόσιων Σχολείων. Υποστήριξε ότι οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν κρίνονται σε βάθος μηνών, αλλά ετών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μέσα στην επόμενη πενταετία ή δεκαετία ο χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα έχει αλλάξει ριζικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί τον «χάρτη της επόμενης εικοσαετίας» και ότι οι αλλαγές του επηρεάζουν καθοριστικά το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ένα σύστημα πλήρους αυτοεπιλογής από το ίδιο το δικαστικό σώμα. Όπως ανέφερε, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, ένα μεικτό σύστημα, στο οποίο η Δικαιοσύνη συμμετέχει στην προεπιλογή και το πολιτικό σύστημα στη τελική απόφαση, συνιστά το πιο ορθολογικό μοντέλο, χωρίς αυτό να θίγει την ανεξαρτησία της.

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της πολιτικής συναίνεσης, υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να επιδιώκεται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και όχι με βάση το ποιος τα εισηγείται, σημειώνοντας ότι η ειλικρίνεια στις πολιτικές θέσεις είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τις προσωπικές του φιλοδοξίες, τόνισε ότι περιορίζονται στο να είναι χρήσιμος σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η άσκηση των σημερινών του καθηκόντων.