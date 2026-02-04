Χτύπημα στη γραφειοκρατία και στο «βαθύ κράτος» με νέο νομοσχέδιο

Απλοποίηση σε καθημερινές συναλλαγές, λύτρωση για ιδιώτες των οποίων το κράτος διεκδικεί επί δεκαετίες τις περιουσίες τους. Ανακοινώσεις από τον Κωστή Χατζηδάκη.

Το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» παρουσιάζει στις 12:00 το μεσημέρι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που υπόσχεται να απλουστεύσει δεκάδες καθημερινές συναλλαγές με το δημόσιο. Θα διατρέχει αρκετά υπουργεία και διαδικασίες, με κοινό στόχο να αποτελέσει σύμμαχο του Πολίτη στη μάχη με τη γραφειοκρατία και το «βαθύ κράτος».

Περιλαμβάνει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων το οποίο στηρίζεται σε υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, σε προτάσεις βουλευτών, αλλά ακόμα και απλών πολιτών οι οποίοι απάντησαν σε σχετικά ερωτηματολόγια που κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των μεταρρυθμίσεων, το σχέδιο Χατζηδάκη θα προβλέπει:

- για μια σειρά δικαιολογητικών τα οποία ήδη διαθέτει η δημόσια διοίκηση, ο πολίτης απαλλάσσεται από την ταλαιπωρία της έκδοσης και προσκόμισής τους. Θα αρκεί μία απλή υπεύθυνη δήλωση από τον πολίτη, χωρίς να αναγκάζεται να τα αναζητά ξανά και ξανά σε κάθε συναλλαγή του με υπηρεσίες του δημοσίου.

- επέκταση και σε άλλες διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, όπως πχ οι αγροτικές επιδοτήσεις, του συστήματος με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΦΚΑ για επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων.

- παραίτηση του δημοσίου από δικαστήρια για διεκδίκηση ακινήτων ιδιωτών, σε περιπτώσεις όπου με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει περίπτωση νομικής δικαίωσης του Δημοσίου. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια και γενίκευση αντίστοιχων αποφάσεων της κυβέρνησης που αφορούσαν αντιδικίες με το δημόσιο για τα σπίτια και τις περιουσίες κατοίκων σε νησιά και στην περιφέρεια. Ωστόσο, κατά καιρούς, το κράτος έχει διεκδικήσει την πόλη της Σαρωνίδας, τη μισή Καρδίτσα κλπ.