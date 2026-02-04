Η επένδυση στο φετινό Ετήσιο Κρατικό Σχέδιο κατασκευής μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης, μαζί με 18 άλλα έργα. «Στο κάδρο» μπαταρίες ή ΑΠΕ με μπαταρίες στα Βαλκάνια.

Ένα ακόμη βήμα προς τη μετατροπή της αποθήκευσης ενέργειας σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της κάνει η Motor Oil, βγαίνοντας για πρώτη φορά εκτός συνόρων με αμιγώς standalone έργο μπαταρίας. Μέσω της MORE, του «πράσινου» βραχίονά του, ο όμιλος δρομολογεί την κατασκευή αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης στη Βόρεια Μακεδονία, ισχύος 20 MW και χωρητικότητας 80 Mwh.

Για την υλοποίηση της επένδυσης, η MORE υπέβαλε αίτηση ένταξης στο ετήσιο κρατικό σχέδιο κατασκευής μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης της Βόρειας Μακεδονίας για το 2026. Η αίτηση έγινε δεκτή, ανάβοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του πρότζεκτ, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επενδύσεων που φιλοδοξεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η MORE «σκανάρει» ενεργά τις βαλκανικές αγορές για ανάλογες ευκαιρίες. Μάλιστα, «στο μικροσκόπιό» της δεν μπαίνουν αποκλειστικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το θεσμικό πλαίσιο και η αρχιτεκτονική των αγορών είναι ευθυγραμμισμένες με το Μοντέλο–Στόχο, αλλά όλες οι αγορές που διασυνδέονται με την ελληνική.

Η είσοδος στη Ρουμανία

Αντίθετα, η επένδυση στη Βόρεια Μακεδονία δείχνει ότι ο όμιλος είναι διατεθειμένος να δραστηριοποιηθεί και σε αγορές με διαφορετικά ρυθμιστικά χαρακτηριστικά, εφόσον διαπιστώνει ότι οι προοπτικές δικαιολογούν την κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Motor Oil βρίσκονται τόσο standalone μπαταρίες όσο και έργα ΑΠΕ που συνδυάζονται με αποθήκευση.

Μέχρι σήμερα, η παρουσία της Motor Oil στο εξωτερικό στον τομέα των ΑΠΕ είχε ως πρώτο σταθμό τη Ρουμανία. Εκεί, μέσω κοινοπραξίας με την Premier Energy, απέκτησε δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 86 MW, τα οποία συνοδεύονται από συστήματα αποθήκευσης χωρητικότητας 18 MWh. Ήδη από τότε, η διοίκηση του Ομίλου είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες «πράσινες» εξαγορές, είτε στη ρουμανική αγορά είτε σε άλλες διασυνδεδεμένες βαλκανικές χώρες.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται άμεσα με τον στόχο της Motor Oil να αναπτύξει έως το 2030 χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 2 GW. Με δεδομένο ότι στο τέλος του τρίτου τριμήνου το σχετικό χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 847 MW, καθίσταται σαφές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο όλος αυτός ο όγκος έργων να υλοποιηθεί αποκλειστικά εντός Ελλάδας. Η έξοδος στο εξωτερικό μοιάζει πλέον όχι απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Τα έργα στην Ελλάδα

Παράλληλα, η νέα επένδυση επιβεβαιώνει ότι «στο κάδρο» της Motor Oil για κινήσεις εκτός συνόρων, μπαίνουν πλέον και τα αμιγώς έργα αποθήκευσης. Όσον αφορά δε τις ΑΠΕ, η στρατηγική φαίνεται να εστιάζει σε έργα που θα συνδυάζονται με μπαταρίες, προκειμένου να είναι «θωρακισμένα» στις παρενέργειες της υψηλής διείσδυσης των ανανεώσιμων, όπως οι περικοπές παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς αντίστοιχες επενδύσεις και στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις πέντε μήνες ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των τριών standalone συστημάτων που είχαν προκριθεί από τον δεύτερο διαγωνισμό αποθήκευσης. Τα έργα, που υλοποιήθηκαν από τη MORE σε Φωκίδα, Φλώρινα και Βοιωτία, διαθέτουν συνολικά ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh, καθιστώντας την εταιρεία μία από τις πρώτες στη χώρα που ολοκλήρωσαν έργα αποθήκευσης τέτοιου μεγέθους.

Η λειτουργία τους συμβάλλει στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιεί ενέργεια από ΑΠΕ που σήμερα περικόπτεται και ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος. Όπως σημειώνει η MORE στο LinkedIn, η ολοκλήρωσή τους σε χρόνο-ρεκόρ αναδεικνύει την υψηλή τεχνική ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Το ενεργειακό σχέδιο της Β. Μακεδονίας

Όσον αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, το επικαιροποιημένο κρατικό σχέδιο της χώρας για το 2026 αποτυπώνει ένα «τσουνάμι» πράσινων επενδύσεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται, πέραν της Motor Oil, άλλες 18 standalone μπαταρίες συνολικής ισχύος 638 MW.

Επίσης, στο σχέδιο δίνουν το παρών 77 συστήματα αποθήκευσης 1,39 GW που θα συνδυαστούν με υφιστάμενα ή νέα έργα ΑΠΕ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι επενδύσεις αυτές αντιστοιχούν σε κεφάλαια 1,98 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης 59 φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 3,01 GW (επένδυση 2,11 δισ. ευρώ) και επτά αιολικά πάρκα 907,7 MW (1,18 δισ. ευρώ). Επίσης, θέση σε αυτό έχει και μία μονάδα συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 495 MW, προϋπολογισμού 445,5 εκατ. ευρώ.