Lamda: Ποιο νέο οικιστικό project με 128 κατοικίες και retail έρχεται στο Ελληνικό

Σε επίπεδο αδειοδότησης, εγκρίθηκε η υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Πώς θα είναι το project.

Ένα νέο περιβαλλοντικό – αδειοδοτικό βήμα στο μέτωπο των οικιστικών αναπτύξεων στο project της Lamda Development στο Ελληνικό έγινε προ ημερών με την ολοκλήρωση του αιτήματος υπαγωγής σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μίας ακόμα επένδυσης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Στόχος του έργου είναι η ανέγερση νέου κτηριακού συγκροτήματος πέντε κτηρίων στο Ο.Τ. Α-Π1.9, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα (4) πενταόροφα κτήρια κατοικιών και ένα (1) πενταόροφο κτήριο κατοικιών με εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο, έναν υπόγειο όροφο κύριων και βοηθητικών χώρων και χώρων στάθμευσης. Θα διαθέτει επίσης δεκαέξι (16) κολυμβητικές δεξαμενές στον ακάλυπτο χώρο. Ιδιοκτήτρια του έργου είναι η εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά «Ελληνικό ΜΑΕ».

Από τα 5 κτήρια, τα τέσσερα εξ αυτών, το A, το B, το Δ και το E είναι αμιγώς κτίρια κατοικιών ενώ το Γ είναι μικτής χρήσης με χρήση καταστημάτων στο ισόγειο τους και διαμερισμάτων στους ορόφους. Πρόκειται για νέο project στο πλαίσιο της γειτονιάς «Little Athens» με επιπλέον 128 διαμερίσματα, όπως έχει προαναγγείλει η Lamda ότι θα «φέρει» λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημειώνεται στον οικιστικό τομέα.

Όπως αναφέρεται, το έργο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό του Οικοδομικού Τετραγώνου Α-Π1.9, με έμφαση σε έναν συνδυασμό κατοικιών και καταστημάτων μικρής κλίμακας, όπως εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο. Ο βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια μιας ξεχωριστής ταυτότητας γειτονιάς, προωθώντας μια κοινή γλώσσα και μια βαθιά αίσθηση του τόπου. Αυτό το όραμα βασίζεται στην επιθυμία να δημιουργηθεί μια κοινότητα που ξεχωρίζει για τον μοναδικό της χαρακτήρα.

Ο σχεδιασμός θα δίνει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση των πωλήσιμων επιφανειών, τη βελτιστοποίηση των θέσεων, την προσεκτική ενσωμάτωση στοιχείων τοπίου, τις αποδοτικές προσβάσεις και ροές κυκλοφορίας, καθώς και τη δημιουργία ενός ζωντανού δημόσιου χώρου. Η ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών περιοχών θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αρμονικού αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον καινοτόμο σχεδιασμό των προσόψεων για να συμβάλει στην αισθητική του έργου, ενισχύοντας τη συνολική οπτική και περιβαλλοντική του επίδραση.

Το οικόπεδο Α-Π1.9 βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης Α-Π1, ανάμεσα στα αστικά τετράγωνα Α-Π1.10 και Α-Π1.4 και γειτνιάζει με τον Κεντρικό Πεζόδρομο προς τα νότια. Ο προσανατολισμός του οικοπέδου είναι τέτοιος που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το φυσικό φως και τις απόψεις προς τη θάλασσα, εξασφαλίζοντας παράλληλα προστασία από τους επικρατούντες ανέμους. Συνολικά, το Ο.Τ. Α-Π1.9, συνολικής επιφάνειας 12.914.08 m2, είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις τοπικές και γενικές Πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Το οικόπεδο έχει επίμηκες σχήμα, με την μεγάλη πλευρά να βρίσκεται στον άξονα Βορρά -Νότου και σχεδόν παράλληλα με την λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ο αριθμός των υπογείων θέσεων στάθμευσης υπολογίζεται σε 240 θέσεις και των υπαίθριων θέσεων στάθμευσης σε 23, άρα, ο συνολικός αριθμός είναι 263 θέσεις στάθμευσης.

Κτιριολογικό Πρόγραμμα

Η ανάπτυξη του οικοδομικού τετραγώνου AΠ 1.9 πραγματοποιείται με την κατασκευή πέντε ανεξάρτητων κτιρίων κατοικιών, οι οποίες χωροθετούνται περιμετρικά του οικοδομικού τετράγωνου. Η συγκεκριμένη χωρική διάταξη επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός εκτεταμένου ακάλυπτου χώρου στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου, ο οποίος λειτουργεί ως κοινόχρηστη εσωτερική αυλή και προορίζεται για χρήση από τους ενοίκους, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της περιβαλλοντικής ποιότητας του συγκροτήματος.

Τέσσερα εκ των πέντε κτιρίων, και συγκεκριμένα τα κτίρια A, B, Δ και E, προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας, ενώ το κτίριο Γ αναπτύσσεται ως κτίριο μικτής χρήσης, με καταστήματα στο επίπεδο του ισογείου και κατοικίες στους υπερκείμενους ορόφους. Οι εμπορικές χρήσεις χωροθετούνται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, με άμεσο προσανατολισμό και ανάπτυξη προς τον παρακείμενο πεζόδρομο, ενισχύοντας την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου. Πρόκειται για έντεκα (11) καταστήματα μικρής κλίμακας, κυρίως εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς την οικιστική ανάπτυξη και αναμένεται να συμβάλλουν στη λειτουργική πολυμορφία της περιοχής.

Τα κτίρια αποτελούνται από ισόγειο και τέσσερις ορόφους ενώ οι είσοδοι στις κατοικίες θα γίνεται από την εσωτερική αυλή. Οι τύποι των διαμερισμάτων που κατανέμονται στα κτίρια είναι ενός, δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων.

Περιγραφή κτιρίων κατοικιών του συγκροτήματος

Οι ένοικοι ή οι επισκέπτες των κατοικιών του συγκροτήματος αποκτούν πρόσβαση στα κτίρια μέσω τεσσάρων εισόδων που χωροθετούνται στην περίφραξη του οικοπέδου. Οι δύο από αυτές βρίσκονται κατά μήκος της επιμήκους, δυτικής πλευράς του οικοπέδου, στα ενδιάμεσα κενά που διαμορφώνονται μεταξύ των κτιρίων Ε και Δ, καθώς και μεταξύ των κτιρίων Δ και Γ. Η τρίτη είσοδος τοποθετείται στην ανατολική πλευρά, ανάμεσα στα κτίρια Α και Β, ενώ η τέταρτη βρίσκεται στη βόρεια, στενή πλευρά του οικοπέδου, μεταξύ των κτιρίων Ε και Α. Ως κύρια είσοδος του συγκροτήματος ορίζεται εκείνη που χωροθετείται μεταξύ των κτιρίων Α και Β.

Η κίνηση προς τα κτίρια πραγματοποιείται μέσω των διαμορφώσεων του περιβάλλοντα χώρου της αυλής, οι οποίες καθοδηγούν τους χρήστες στις εισόδους των κτιρίων κατοικίας. Τα κτίρια Α, Β, Δ και Ε, τα οποία αποτελούν κτίρια αμιγούς κατοικίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν υπερυψωμένη τη στάθμη του ισογείου και της αυλής για λόγους ιδιωτικότητας. Η πρόσβαση των ενοίκων και των επισκεπτών σε αυτά επιτυγχάνεται μέσω ραμπών που εντάσσονται στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και οδηγούν στο αίθριο κάθε κτιρίου, από όπου πραγματοποιείται και η είσοδος στο εσωτερικό.

Σε καθένα από τα κτίρια Α, Β, Δ και Ε λειτουργούν δύο ανεξάρτητοι πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας, που περιλαμβάνουν ανελκυστήρες και κλιμακοστάσια, οι οποίοι εξυπηρετούν τις δύο πτέρυγες του κάθε κτιρίου.

Το αίθριο που σχεδιάζεται σε κάθε ένα από τα παραπάνω κτίρια επιτελεί διττό ρόλο: αφενός αναδεικνύει τον χαρακτήρα τους ως κτίρια αμιγούς κατοικίας, αυξάνοντας τις αποστάσεις μεταξύ των διαμερισμάτων και ενισχύοντας την ιδιωτικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη δημιουργία διαμπερών και γωνιακών κατοικιών· αφετέρου ενσωματώνει το στοιχείο του πρασίνου στον πυρήνα του κτιρίου, προσδίδοντας ιδιαίτερη αισθητική ποιότητα και ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέσω της επεξεργασίας του φωτός και των σκιάσεων.

Στη στάθμη του ισογείου χωροθετούνται δύο διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων με προσανατολισμό προς την εσωτερική πλευρά του συγκροτήματος (αυλή) και δύο διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων προς την πλευρά του δρόμου. Όλα τα διαμερίσματα του ισογείου διαθέτουν άμεση εκτόνωση στον ιδιωτικό περιβάλλοντα χώρο της αυλής. Πέραν του ισογείου, τα κτίρια Α, Β, Δ και Ε αναπτύσσονται σε τέσσερις επιπλέον ορόφους και καταλήγουν στην απόληξη ενός κλιμακοστασίου.

Ομοίως, οι ένοικοι και οι επισκέπτες των κατοικιών του κτιρίου Γ εισέρχονται στο κτίριο μέσω των διαμορφωμένων διαδρομών του περιβάλλοντα χώρου της αυλής, από τις κύριες εισόδους του. Το κτίριο Γ, λόγω του μεγέθους του, διαθέτει τρεις πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας. Σε αυτό ενσωματώνονται όλες οι κατηγορίες τυπολογιών διαμερισμάτων. Η πλειονότητα των διαμερισμάτων είναι διαμπερή, με όψεις τόσο προς την εσωτερική πλευρά του συγκροτήματος όσο και προς τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. Πέραν της στάθμης του ισογείου, όπου τα καταστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα, το κτίριο Γ αναπτύσσεται σε τέσσερις ακόμη ορόφους και καταλήγει στην απόληξη των δύο κλιμακοστασίων.

Περιγραφή των Καταστημάτων του συγκροτήματος

Τα καταστήματα χωροθετούνται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, με κύρια εκτόνωση προς τον πεζόδρομο. Πρόκειται για έντεκα καταστήματα μικρής κλίμακας, τα οποία φιλοξενούν χρήσεις εμπορικής πώλησης και καταστήματα εστίασης, τα οποία χωροθετούνται στο ισόγειο του Κτιρίου Γ με χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης στο υπόγειο. Στόχος του σχεδιασμού είναι η ζώνη των καταστημάτων να διαφοροποιείται μορφολογικά από τον υπόλοιπο όγκο του κτιρίου, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων στο επίπεδο του ισογείου. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία του βάθρου αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα υλικά, τα οποία είναι κοινά ή παρόμοια μεταξύ τους, αλλά διαφοροποιούνται από εκείνα των ανώτερων στάθμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται μια αψιδωτή κατασκευή σε πρόβολο, με ημιθόλια πλάτους τριών μέτρων, η οποία λειτουργεί αφενός ως στέγαστρο για τα καταστήματα και αφετέρου ως οπτικό φίλτρο προστασίας για τις κατοικίες του πρώτου ορόφου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μιας μικρής πλατείας κατά μήκος του κεντρικού πεζοδρόμου, η οποία ενισχύει την εκτόνωση και τη λειτουργική επέκταση των καταστημάτων στον δημόσιο χώρο. Όσον αφορά τον χώρο στάθμευσης που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα καταστήματα, έχει διαμορφωθεί ειδική ζώνη στάθμευσης στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου, τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και άμεση πρόσβαση τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Σε επίπεδο σχεδιασμού και λειτουργικής οργάνωσης έχει επιτευχθεί η πλήρης ανεξαρτητοποίηση των κινήσεων που αφορούν τα καταστήματα από εκείνες των κατοικιών. Όλες οι κύριες και δευτερεύουσες ροές εξυπηρέτησης των καταστημάτων πραγματοποιούνται από την πλευρά των δρόμων, μέσω της διαμόρφωσης εσωτερικών στοών, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε όχληση ή διασταύρωση με τις κινήσεις που αναπτύσσονται στον εσωτερικό χώρο της αυλής των κατοικιών.

Περιβάλλων Χώρος

Η Στρατηγική Τοπίου βασίζεται δηλαδή στο συνδυασμό μιας Φυσικής και μιας Αστικής Προσέγγισης Τοπίου, καθώς η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας εσωτερικός κήπος, που θα λειτουργεί ως αυλή για την είσοδο των οικιστικών κτιρίων, που θα περιλαμβάνει χώρους χαλάρωσης και συγκέντρωσης, ενώ φυτικοί φράχτες θα λειτουργούν ως στοιχεία απομόνωσης για τους ιδιωτικούς κήπους των διαμερισμάτων του ισογείου, κάνοντας την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων έναν σημαντικό παράγοντα. Επιπλέον, στην εξωτερική πλευρά του οικοπέδου, όπου βρίσκεται η εμπορική ζώνη, δημιουργείται δεντροστοιχία, όπου είναι δυνατόν, για να αποτελέσει μέρος της όψης του οικοπέδου.

Η μορφολογία του οικοπέδου, η σχέση του με τα όμορα οικόπεδα και τις υφιστάμενες παρεμβάσεις, καθώς και η χωρική του θέση και ο προσανατολισμός του, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό των φυτεύσεων. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και των ευνοϊκών ανέμων, καθώς και η ελεγχόμενη απόκρυψη ή ανάδειξη επιλεγμένων σημείων, ώστε να υποστηριχθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις του οικοπέδου και να ενισχυθεί το επίπεδο ιδιωτικότητας.

Κυκλοφορία & Συνδέσεις

Όπως σημειώνεται, το περιβάλλον του οικοπέδου για το Οικοδομικό Τετράγωνο Α-Π1.9 παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Η εγγύτητα με σχολικές εγκαταστάσεις και κτίρια χαμηλού ύψους εισάγει μια διαφορετική κλίμακα και χρήση. Η περιοχή διασυνδέεται με τους γύρω αστικούς ιστούς μέσω των οδικών αρτηριών και των πεζοδρόμων, δημιουργώντας μια συνέχεια μεταξύ του νέου συγκροτήματος και της υπάρχουσας αστικής δομής. Η σχεδίαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την δυνατότητα που δίδεται για την καλύτερη και απρόσκοπτη θέαση προς την θάλασσα. Ο προσανατολισμός του οικοπέδου προς το Α-Π1.4 - ένα ψηλό κτίριο κατοικιών - υποδηλώνει πιθανούς παράγοντες για τις απόψεις, την πρόσβαση στο ηλιακό φως και την οπτική ενσωμάτωση με την ψηλότερη δομή.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι η νέα ανάπτυξη δεν θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργική και περιβαλλοντική ποιότητα της εν λόγω χρήσης. Παράλληλα, το ακίνητο Α-Π1.10, το οποίο παρουσιάζει αντίστοιχα χαρακτηριστικά χρήσεων με το Α-Π1.9, συνιστά πεδίο ανάπτυξης ενός συνεκτικού αρχιτεκτονικού χειρισμού, ενισχύοντας τον μορφολογικό διάλογο και τη χωρική συνέχεια στο άμεσο αστικό περιβάλλον.

Το νότιο όριο κατά μήκος του Κεντρικού Πεζόδρομου αποτελείται από ένα τετράγωνο σχεδιασμένο από τους BIG και το άλλο από το 314 Architecture Studio. Αυτή η δυναμική αντιπαράθεση εισάγει ένα μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ και φιλοσοφιών, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον αστικό ύφασμα. Ο σχεδιασμός του ΑΠ1.9 πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτήν την ποικιλία, ενσωματώνοντας στοιχεία που θα γεφυρώσουν τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά ύφη και θα ενισχύσουν τη συνολική αρμονία του αστικού τοπίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω συνθήκες, ο σχεδιασμός του Οικοδομικού Τετραγώνου Α-Π1.9 διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την αρμονική συνύπαρξη των επιμέρους χρήσεων γης, την ενίσχυση της διασύνδεσης με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, καθώς και την επίτευξη οπτικής και λειτουργικής συνοχής. Η οργάνωση και διαμόρφωση των δημόσιων χώρων οφείλει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες και προτεινόμενες δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής.

Οι εγκαταστάσεις που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού σχεδιασμού και της λειτουργικότητας του Αστικού Τετραγώνου Α-Π1.9 είναι:

Μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο: ▪ Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι μια σημαντική ανάπτυξη στο κέντρο του Έργου του Ελληνικού, που εκτείνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως την παραλιακή ζώνη. ▪ Συνδέει τους παρακείμενους δήμους του Αλίμου, της Γλυφάδας και του Αργυρούπολη-Ελληνικό με το πάρκο και τη θάλασσα. ▪ Η εγγύτητα του Τετραγώνου Α-Π1.9 με το πάρκο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και θέες προς τον πράσινο χώρο, ενσωματώνοντας στοιχεία του πάρκου στο σχεδιασμό και προάγοντας μια αίσθηση σύνδεσης με τη φύση.

Κεντρικός Πεζόδρομος: ▪ Ο Κεντρικός Πεζόδρομος συνδέει την περιοχή με την παραλιακή ζώνη και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ▪ Αναμένεται να είναι το πιο ζωντανό μέρος της περιοχής, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες ▪ Ο σχεδιασμός του Τετραγώνου Α-Π1.9 πρέπει να λάβει υπόψη αυτή τη σύνδεση, ενσωματώνοντας καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής κατά μήκος του πεζόδρομου, δημιουργώντας έναν ζωντανό και προσβάσιμο χώρο για όλους. ▪ Επιτρεπόμενη Δομήσιμη Επιφάνεια Σύμφωνα με τους Ισχύοντες Νόμους, Νομοθεσίες και Κανονισμούς.