Κατώτατος μισθός: Η «έκπληξη» στο ποσοστό αύξησής του - Εντός της εβδομάδας τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αποσταλούν τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) με τις προτάσεις τους για την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου.

Οι προτάσεις τους δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, αλλά θα συνεκτιμηθούν στην απόφασή της να αναπροσαρμόσει το ύψος των κατώτατων αποδοχών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να φτάσουν στα 950 ευρώ το 2027.

Το επικρατέστερο σενάριο για το ύψος της αύξησης αναφέρει τα 50 ευρώ, ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και με βεβαιότητα να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Ωστόσο δεν αποκλείεται η ανατροπή, με την αύξηση να είναι πιο γενναία φέτος και να ανέλθει στα 70 ευρώ, προκειμένου ο κατώτατος μισθός να σκαρφαλώσει στα 950 ευρώ από φέτος.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δικαιολογείται δημοσιονομικά (από το υπερπλεόνασμα του 2025), συμβάλει στην στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος για αύξηση των μισθών... εν όψει του «εκλογικού» 2027.

Υπενθυμίζεται πως οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση, φέρεται αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια για μια αύξηση - έκπληξη που θα αναπροσαρμόσει τον μισθό στα 950 ευρώ μια κι έξω από την 1η Απριλίου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027.

Μετά την αύξηση του περασμένου Απριλίου, ο βασικός μισθός στην Ελλάδα ανήλθε στα 1.027 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση (με την ενσωμάτωση των δύο δώρων στους δώδεκα τακτικούς μισθούς του έτους), με την χώρα μας να ανήκει πλέον στις χώρες της μεσαίας κλίμακας, που ανήκουν η Ισπανία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κύπρος.

Η διαδικασία διαβούλευσης

Η Επιτροπή Διαβούλευσης όσο και η Επιστημονική Επιτροπή καλούνται να καταθέσουν στο υπουργείο Εργασίας ως τα μέσα Φεβρουαρίου τα σχετικά υπομνήματα και στα μέσα Μαρτίου η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού στο υπουργικό συμβούλιο

Η Επιτροπή Διαβούλευσης απαρτίζεται από πέντε εκπροσώπους οργανώσεων εργαζομένων, πέντε εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Παράλληλα, η πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και οικονομίας της εργασίας, που υποδεικνύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καθώς και από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).

Τα υπομνήματα των δύο Επιτροπών και οι σχετικές εκθέσεις θα συνεκτιμηθούν για τον καθορισμό του ύψους της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια, θα αποσταλούν στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη του σχεδίου πορίσματος της διαβούλευσης.

Σημειώνεται ότι ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο έχει εξισωθεί με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, με ταυτόχρονη οριζόντια αύξηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Το εισαγωγικό κλιμάκιο στο Δημόσιο διαμορφώνεται, βάσει του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αυξάνονται και τα υπόλοιπα κλιμάκια.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού ωφελούνται άμεσα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω οι τριετίες (προσαύξηση στον κατώτατο μισθό, βάσει της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζομένου) και τα επιδόματα και οι παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Τι αλλάζει το 2028

Στο μεταξύ από τα μέσα του 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Με το νέο σύστημα, το ποσοστό της ετήσιας αύξησης του κατώτατου μισθού θα είναι το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ειδικά για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής και του μισού του ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δείκτη Μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Συμπερασματικά, θα λαμβάνεται υπ' όψιν η ακρίβεια για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής και η αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι καινοτομίες του νέου συστήματος είναι ότι ενισχύει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, καθώς προβλέπεται ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να μειωθεί, το ύψος του συνδέεται με πραγματικά οικονομικά μεγέθη, όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα και βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο σύστημα.