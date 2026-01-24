Δημόσιο: Δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία και μετά την συνταξιοδότηση για 5 κατηγορίες υπαλλήλων

Μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και πρόσληψη από 01/01/2011 και μετά πρέπει να λύσουν της υπαλληλική τους σχέση πριν συνταξιδοτηθούν

Οδηγίες για τον χρόνο κατά τον οποίο ένας δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει από την υπηρεσία του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί παρέχει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Αν και η σύνταξη αναστέλλεται για όσους συνεχίζουν να απασχολούνται στο Δημόσιο και είναι κάτω των 62 ετών και επαναχορηγείται μόλις κλείσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πως για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα η υπαλληλική σχέση τους λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για συμβασιούχους του δημοσίου οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι, καθώς και υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Για όλους του υπόλοιπους (μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ) πρέπει πρώτα να λυθεί η υπαλληλική τους σχέση και μετά να υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι: