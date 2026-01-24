Tax & Labour | Ασφαλιστικά

Δημόσιο: Δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία και μετά την συνταξιοδότηση για 5 κατηγορίες υπαλλήλων

Αγγελική Μαρίνου
Μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και πρόσληψη από 01/01/2011 και μετά πρέπει να λύσουν της υπαλληλική τους σχέση πριν συνταξιδοτηθούν

Οδηγίες για τον χρόνο κατά τον οποίο ένας δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει από την υπηρεσία του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί παρέχει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Αν και η σύνταξη αναστέλλεται για όσους συνεχίζουν να απασχολούνται στο Δημόσιο και είναι κάτω των 62 ετών και επαναχορηγείται μόλις κλείσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πως για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα η υπαλληλική σχέση τους λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για συμβασιούχους του δημοσίου οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι, καθώς και υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Για όλους του υπόλοιπους (μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ) πρέπει πρώτα να λυθεί η υπαλληλική τους σχέση και μετά να υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι:

  • Μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και πρόσληψη από 01/01/2011 και μετά (ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ-ΕTAM). Τόσο για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, όσο και λόγω αναπηρίας – εφόσον η υγειονομική κρίση είναι επ’ αόριστον -, απαιτείται η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.
  • Μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955. Το δικαίωμα επιλογής διατάξεων συνταξιοδότησης (υπαλληλικές ή κοινές), παρέχεται μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.
  • Υπάλληλοι ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι (τ. ΙΚA-ΕTΑM. Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Ωστόσο αυτή λύεται αυτοδικαίως την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν αυτού εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης
  • Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ασφαλισμένοι στο τ. IKA-ETΑM. Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά αυτή λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης από την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδίδεται η σχετική απόφαση. Επίσης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης
  • Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ασφαλισμένοι στο τ. ΙΚΑ-ΕTΑΜ. Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (γήρατος/αναπηρίας) καθώς και για την επεξεργασία της και την έκδοση απόφασης δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης. Η παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης δεν αποτελεί κώλυμα για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.

tags:
Δημόσιο
ΕΦΚΑ
Εργαζόμενοι
Συνταξιούχοι
