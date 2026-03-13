Τραμπ για Ιράν: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους αλήτες» - Αεροσκάφος των ΗΠΑ συνετρίβη στο Ιράκ

Στρατιωτικός της Γαλλίας νεκρός από επίθεση στο Ιράκ. Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται στην ισραηλινή επικράτεια.

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με επιθετική ανάρτηση στο Truth Social όπου καλεί τον κόσμο να δει «τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες», αναφερόμενος στην Τεχεράνη. «Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», γράφει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν πλήρως το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν σε στρατιωτικό, οικονομικό και άλλους τομείς. Παράλληλα επιτίθεται στην εφημερίδα ΝΥΤ, λέγοντας ότι όποιος τη διαβάζει μπορεί λανθασμένα να πιστέψει πως οι ΗΠΑ δεν επικρατούν. Το ναυτικό του Ιράν «έχει εξαφανιστεί», η αεροπορία του «δεν υπάρχει πλέον», ενώ πύραυλοι, drones και άλλα οπλικά συστήματα έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες του έχουν «εξαφανιστεί από προσώπου γης».

«Έχουμε ασύγκριτη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» διαβεβαίωσεενώ ο νέος ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις. «Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», επεσήμανε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του. Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στα Στενά του Ορμούζ θα συνεχιστεί.

Αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα των ΗΠΑ συνετρίβη στο Ιράκ

Παράλληλα, αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι η απώλεια του KC-135 δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία έτερο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια». Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ούτε για την κατάστασή τους. Γενικά, τα πληρώματα των KC-135 Stratotanker (Boeing) είναι τριμελή, όμως μπορεί να αυξάνονται, ανάλογα με την αποστολή.

«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση», διαβεβαίωσε η CENTCOM, ζητώντας «υπομονή» ώσπου «συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τις οικογένειες των στρατιωτικών» που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» -προσκείμενες στην Τεχεράνη- κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ. Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Στρατιωτικός της Γαλλίας νεκρός από επίθεση στο Ιράκ

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο Γάλλου στρατιωτικού που καταγράφεται από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι τραυματίστηκαν άλλοι συστρατιώτες του και υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι Γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιοχή της Αρμπίλ. Η πρώτη απώλεια της Γαλλίας καταγράφεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου κι έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής, συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Η επίθεση αυτή «εναντίον δυνάμεών μας οι οποίες συμμετέχουν στον αγώνα εναντίον του Νταές από το 2015 είναι απαράδεκτη», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, αναφερόμενος στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Θύμισε ότι η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων «εγγράφεται στο αυστηρό πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας». «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις», επέμεινε.

Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, οι στρατιωτικοί εκπαίδευαν «Ιρακινούς εταίρους» τους που συμμετέχουν «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις. Σύμφωνα με τις αρχές στην Αρμπίλ, οι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν έγινε επιδρομή δυο drones σε βάση στη Μάλα Κάρα, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στρατιωτικοί από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους από την Ιταλία και τη Γαλλία, εκπαιδεύουν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας. Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ιρακινό Κουρδιστάν και η Αρμπίλ έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, αποδοθείσες στις περισσότερες περιπτώσεις σε ιρακινές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν.

Οι περισσότερες έχουν αποκρουστεί από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Μακρόν τονίζει τις τελευταίες ημέρες τον «αμυντικό ρόλο» της Γαλλίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Παρίσι έστειλε προς αυτό ισχυρή αεροναυτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο. Έχουν αναπτυχθεί επίσης συνολικά οκτώ φρεγάτες και δυο ελικοπτεροφόρα πλοία σε αχανή θαλάσσια περιοχή, που συμπεριλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Χορμούζ στον Κόλπο.

Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται στην ισραηλινή επικράτεια

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια, ενώ υπηρεσία άμεσης βοήθειας έκανε λόγο για δυο τραυματισμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ο στρατός.

Έπειτα από δεύτερη προειδοποίησή του λίγο αργότερα, γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου). Η 34χρονη έχει υποστεί τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι έπληξε μέλος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, σε επιδρομή στη Βηρυτό. Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο· πλέον απειλεί να καταλάβει τομείς του στον νότο.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε σχεδόν 30 drones στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.