Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Εκτοξεύτηκαν οι υπερωρίες

Επεκτείνεται έως το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο Δημόσιο. Ήδη το νέο καθεστώς εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ και στόχος είναι από φέτος να εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου και θα επιφέρει διαφάνεια και ορθότερη καταγραφή υπερωριών.

Με τη νέα ψηφιακή κάρτα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβεβαιώνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους, ενώ θα καταγράφεται και το σύνολο των μετακινήσεών τους εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει τόσο τον βαθμό της υπερωριακής εργασίας, όσο και τη συμμόρφωση των υπαλλήλων με βάση το προβλεπόμενο από τον νόμο ωράριο εργασίας τους.

Σύμφωνα με τις 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που παρουσίασε χθες το κυβερνητικό επιτελείο για το 2026, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αποκάλυψε τη «μαύρη» και υποδηλωμένη εργασία σε βάρος των εργαζομένων, εκτοξεύοντας τις δηλωθείσες υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», δείχνουν ότι το πρώτο 11μηνο του 2025 οι δηλωθείσες υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες (+53%) σε σχέση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2024 στους κλάδους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681%, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με άνοδο 181%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς όπως το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

«Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει επεκταθεί σημαντικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με αποτέλεσμα το μέτρο να προστατεύει πλέον περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, έναντι 170.000 τον Ιούνιο του 2024. Στην ψηφιακή κάρτα εργασίας έχουν ενταχθεί πλέον η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προσεχώς αναμένεται να προστεθούν και άλλοι κλάδοι» δήλωσε η αρμόδια υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κάνοντας λόγο για «ασπίδα προστασίας» για εργαζόμενους, αλλά και επιχειρήσεις.

Ήδη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την επέκταση εφαρμογής της κάρτας, θα ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Ειδικότερα, προβλέπεται επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη ενεργοποίησης της κάρτας, μη σήμανσης έναρξης ή λήξης ωραρίου, καταγραφής υπερωριών χωρίς σήμανση ή μη τήρησης αρχείων για διάστημα δέκα ετών. Σύμφωνα με στελέχη του ΣΕΠΕ, το νέο ψηφιακό σύστημα επιτρέπει πλέον τον πραγματικό χρόνο ελέγχου — δηλαδή οι επιθεωρητές θα μπορούν να βλέπουν σε ζωντανή ροή αν ένας εργαζόμενος έχει δηλωθεί και αν εργάζεται σύμφωνα με το δηλωμένο ωράριο.