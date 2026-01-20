Tax & Labour

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά μη διαθέσιμη η υπηρεσία πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS

H υπηρεσία δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη το χρονικό διάστημα 14:00-16:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία νέας διαλειτουργικότητας.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, η υπηρεσία πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη κατά το χρονικό διάστημα 14:00-16:00, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία νέας διαλειτουργικότητας.

Οι εργασίες αφορούν στην ένταξη των πληρωμών IRIS μη μισθωτών στην ενιαία καρτέλα (Dashboard) ασφαλισμένου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

