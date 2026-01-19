Ακίνητα: Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για αλλαγές στην περιουσιακή εικόνα από 1η Ιανουαρίου 2026

Ποιοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση.

Την πλατφόρμα για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 έτους 2027, δηλαδή για τις αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, άνοιξε η ΑΑΔΕ. Όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα και το Ε9 δεν έχει συμπληρωθεί αυτόματα μέσω του myProperty θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9 το οποίο αποτελεί τη βάση για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

-Όσοι αποκτούν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα.

-Όσοι προχωρήσουν σε πώληση κάποιου ακινήτου ή μεταβιβάζουν ακίνητα στα παιδιά ή στα εγγόνια τους ή σε συγγενείς με γονική παροχή ή δωρεά.

-Όσοι έχουν οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ανέγερση κτίσματος ή αποπεράτωση ημιτελούς ή κατεδάφιση, προσθήκη νέου ορόφου κ.α

-Οσοι αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ).

Οι δηλώσεις Ε9 που θα υποβληθούν για μεταβολές στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης από 1η Ιανουαρίου 2026 θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2027.