ΔΥΠΑ: Δυναμική συμμετοχή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην 50ή «Ημέρα Καριέρας»

Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανταπόκριση επιχειρήσεων και υποψηφίων εργαζομένων στην επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι ο θεσμός έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους ανθρώπους της.

Ήδη, περισσότερες από 300 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής, μεσαίας και βασικής εξειδίκευσης. Η μεγάλη συμμετοχή διαμορφώνει ένα περιβάλλον πραγματικών ευκαιριών, άμεσης επαφής και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ συνιστάται η προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας εδώ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η βιομηχανία, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η εστίαση και η ψηφιακή οικονομία.

Αντίστοιχα, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, από τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα έως διοικητικές, εμπορικές, υγειονομικές και ψηφιακές ειδικότητες.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.

