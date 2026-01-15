Tax & Labour | Εργασιακά

Κεραμέως: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση απασχόλησης στον ΟΟΣΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κεραμέως: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση απασχόλησης στον ΟΟΣΑ
Όπως επισημαίνει, στις ηλικίες 15-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το Γ΄ τρίμηνο 2025.

«Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ το Γ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, μια εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, στις ηλικίες 15-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το Γ΄ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους», τονίζει η κ. Κεραμέως.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μεγάλες τιμές για Belh@rra - Η λίστα του Αγροτικού Σίντλερ - Κλειδί-πασπαρτού ο Σύλλογος των Τεμπών

ΟΤΕ: Νέα τριετής επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο «Κίμων» στην Ελλάδα: Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Belharra

tags:
Νίκη Κεραμέως
Απασχόληση
Υπουργείο Εργασίας
ΟΟΣΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider