Στενά του Ορμούζ: Ο κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας και οι πιθανές επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου

Το ενεργειακό πέρασμα του Ορμούζ στο επίκεντρο της γεωπολιτικής έντασης. Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξάνουν το ρίσκο για την αγορά πετρελαίου.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να κρατήσουν κλειστό το πέρασμα, έπειτα από σχετική εντολή του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο διοικητής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων Αλιρεζά Τανγκσιρί ανέφερε ότι το Ιράν θα καταφέρει «ισχυρότερα πλήγματα στον επιτιθέμενο εχθρό», διατηρώντας ταυτόχρονα κλειστή τη θαλάσσια δίοδο.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς τα Στενά αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περίπου το 20% του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης παγκοσμίως περνά καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή δυνητικά κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ήδη από την έναρξη της σύγκρουσης καταγράφεται αυξημένος αριθμός επιθέσεων σε εμπορικά πλοία. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών οργανισμών και διεθνών υπηρεσιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας, περίπου 20 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν αναφέρει περιστατικά ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Τα μισά από αυτά αφορούν δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, τα οποία σε κανονικές συνθήκες διέρχονται καθημερινά από την περιοχή σε μεγάλους αριθμούς.

Η έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή έχει ήδη οδηγήσει αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες να περιορίζουν τις διελεύσεις ή να καθυστερούν δρμολόγια, καθώς ο κίνδυνος για τα πλοία και τα πληρώματα αυξάνεται. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σενάριο ενός de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και χωρίς επίσημη στρατιωτική απόφαση για πλήρες κλείσιμο. Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, τις ασφαλιστικές χρεώσεις για τα πλοία, το περιβάλλον και τις τιμές ενέργειας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό – όπως μια επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ή ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα – θα μπορούσε να προκαλέσει όχι μόνο διαταραχή στις μεταφορές ενέργειας αλλά και μια μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή, όπως μια πετρελαιοκηλίδα στον Περσικό Κόλπο.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι τόσο ευάλωτα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη βασική θαλάσσια πύλη εξαγωγών για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ιράν.

Το πλάτος του ναυτιλιακού διαδρόμου είναι περιορισμένο και η ναυσιπλοΐα είναι ιδιαίτερα πυκνή, με δεκάδες μεγάλα δεξαμενόπλοια να κινούνται καθημερινά μέσα από έναν σχετικά στενό διάδρομο.

Η περιοχή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα «chokepoints» της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς από εκεί περνά περίπου ένα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου που καταναλώνονται διεθνώς.

Παράλληλα, η μεγάλη συγκέντρωση δεξαμενόπλοιων σε έναν περιορισμένο θαλάσσιο διάδρομο αυξάνει και την περιβαλλοντική ευαλωτότητα της περιοχής, καθώς ακόμη και ένα ατύχημα ή επίθεση σε τάνκερ θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη πετρελαιοκηλίδα με σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Περσικού Κόλπου.

Τα ιστορικά προηγούμενα πετρελαιοκηλίδων και επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια

Η ιστορία της περιοχής δείχνει ότι ο κίνδυνος μεγάλης πετρελαιοκηλίδας στον Περσικό Κόλπο δεν είναι υποθετικός. Σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές και σημαντικές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκαν δεκάδες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, στο επεισόδιο που έμεινε γνωστό ως «πόλεμος των δεξαμενόπλοιων». Την περίοδο 1984-1988 περισσότερα από 400 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων για τα δεξαμενόπλοια.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα περιβαλλοντικής καταστροφής σημειώθηκε το 1991 κατά τον Πόλεμο του Κόλπου. Τότε απελευθερώθηκαν στον Περσικό Κόλπο περίπου 4 έως 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Η ρύπανση εξαπλώθηκε σε εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής της Σαουδικής Αραβίας και επηρέασε σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα.

Παράλληλα, περισσότερες από 600 πετρελαιοπηγές στο Κουβέιτ πυρπολήθηκαν, προκαλώντας τεράστιες εκπομπές καπνού και αιθάλης που παρέμειναν στην ατμόσφαιρα για μήνες και επηρέασαν το περιβάλλον σε ολόκληρη την περιοχή.

Τι θα σήμαινε μια πετρελαιοκηλίδα για τις τιμές πετρελαίου

Μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στον Περσικό Κόλπο δεν θα επηρέαζε μόνο το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα μπορούσε να έχει και άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής, οι αρχές θα μπορούσαν να περιορίσουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα για λόγους ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ επιχειρήσεις καθαρισμού ή στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετους κινδύνους για τα πλοία. Ακόμη και χωρίς πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας, η παρουσία πετρελαίου στη θάλασσα και η αυξημένη στρατιωτική ένταση θα μπορούσαν να οδηγήσουν ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν προσωρινά τη διέλευση από την περιοχή.

Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν σημαντικά τα λεγόμενα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια που κινούνται σε περιοχές σύγκρουσης. Σε περιόδους έντασης, το κόστος ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί από μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ανά ταξίδι. Η αύξηση αυτή μεταφέρεται στο κόστος μεταφοράς πετρελαίου και επηρεάζει συνολικά την αγορά ενέργειας.

Ακόμη και ένας περιορισμός της τάξης του 10% της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια προσφορά κατά περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα αντίστοιχη με την ημερήσια παραγωγή χωρών όπως η Νορβηγία.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν δείξει στο παρελθόν ότι αντιδρούν έντονα σε τέτοιου είδους κινδύνους. Κατά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1990-1991, η τιμή του πετρελαίου σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 40 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανησυχούσαν για πιθανές διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και μικρότερης κλίμακας περιστατικά μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές. Επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου κατά 5% έως 15% μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς οι αγορές προεξοφλούν τον κίνδυνο μείωσης της προσφοράς.

Σε ένα πιο ακραίο σενάριο, όπου μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα θα συνδυαζόταν με σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ, ορισμένες αναλύσεις εκτιμούν ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη και κατά 20% έως 30% βραχυπρόθεσμα, καθώς θα επηρεαζόταν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας μεγάλης πετρελαιοκηλίδας

Μια μεγάλης κλίμακας πετρελαιοκηλίδα στον Περσικό Κόλπο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. Το πετρέλαιο μπορεί να καλύψει μεγάλες επιφάνειες θάλασσας και να επηρεάσει κοραλλιογενείς υφάλους, θαλάσσια θηλαστικά και αλιευτικούς πόρους. Σε αρκετές περιπτώσεις τα υπολείμματα πετρελαίου παραμένουν στο περιβάλλον για χρόνια, επηρεάζοντας την οικολογική ισορροπία και τις τοπικές οικονομίες που βασίζονται στην αλιεία και τη θαλάσσια δραστηριότητα.

Σε μια περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και όπου η ναυσιπλοΐα είναι ιδιαίτερα πυκνή, ακόμη και ένα περιορισμένο περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική περιβαλλοντική και ενεργειακή κρίση με διεθνείς συνέπειες.