Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί σε μαζική επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια του Κιέβου

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική «μαζική επίθεση» με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην Ουκρανία, εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν» στην περιοχή Μπροβάρι, ενώ άλλος ένας «τραυματίστηκε» στην περιοχή Βουίσχοροντ, ανέφερε ο Μικόλα Καλάσνικ μέσω Telegram.

