Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Οι 24 ναυτικοί του πληρώματος - οι 10 Έλληνες- είναι καλά στην υγεία τους.

Την είδηση για χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι τον απασχολεί και τον ανησυχεί η κατάσταση, καθώς τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται τέτοια χτυπήματα στην περιοχή. Όπως είπε το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Μένει να δούμε εάν έχει χτυπηθεί από drone ή μικρό πύραυλο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την προέλευσή του πλήγματος είπε πως «νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε το στόλο μας», πρόσθεσε.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, οι 10 Έλληνες, καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron.

Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» είπε.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

Παράλληλα, η ανησυχία επεκτείνεται και στον Περσικό Κόλπο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέκα πλοία με ελληνική σημαία και συνολικά 130 ελληνόκτητα σκάφη στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την ένταση, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους καπετάνιους μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και, αν και επικρατεί ψυχραιμία, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός επαναπατρισμού σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός το αιτηθεί.

