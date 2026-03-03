Optima bank: Εκρηκτική ανάπτυξη το 2025 - Κερδοφορία €170 εκατ. μετά από φόρους

Το 2025 αποτέλεσε έτος σταθμό για την Optima bank, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €170 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 21 % σε σχέση με το 2024.

Tη σταθερά ανοδική πορεία, που την αναδεικνύει για 6η συνεχόμενη χρονιά ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη, επιβεβαίωσαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Optima bank για το 2025.

Ειδικότερα, το 2025 αποτέλεσε έτος σταθμό για την Optima bank, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2024 , επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ποιότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του δ΄ τριμήνου (Q4 2025 ), με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 46,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, αποτελώντας νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο τριμήνου για την τράπεζα.

Ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και ενεργητικό

Η δυναμική ανάπτυξη αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά μεγέθη:

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων για το 2025 έφτασαν τα €3,7 δισ., αυξημένες κατά 31% σε σύγκριση με το 2024 , ενώ τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε €5,1 δισ. από €3,7 δισ. το 2024 , σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 40% , αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της τράπεζας στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

για το 2025 έφτασαν τα €3,7 δισ., αυξημένες κατά 31% σε σύγκριση με το 2024 , ενώ τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε €5,1 δισ. από €3,7 δισ. το 2024 , σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 40% , αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της τράπεζας στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €6,3 δισ. από €4,6 δισ., καταγράφοντας άνοδο 36 % , γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων.

ανήλθαν σε €6,3 δισ. από €4,6 δισ., καταγράφοντας άνοδο 36 % , γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα €7,6 δισ. από €5,5 δισ., αυξημένο κατά 36 % σε ετήσια βάση.

Κορυφαία αποδοτικότητα και ποιότητα ανάπτυξης

Η ποιότητα της ανάπτυξης παραμένει εξίσου ισχυρή:

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στο 25 ,3% , απόδοση η οποία είναι με διαφορά η υψηλότερη στην Ελλάδα και από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στο 25 ,3% , απόδοση η οποία είναι με διαφορά η υψηλότερη στην Ελλάδα και από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα (C:CI) να υποχωρεί στο 24 ,5% από 25,6% , ο οποίος συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα (C:CI) να υποχωρεί στο 24 ,5% από 25,6% , ο οποίος συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε υποδειγματική, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 1,3% , το χαμηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η διατήρηση του εξαιρετικά υψηλού δείκτη ικανοποίησης πελατών (Net Promoter Score – NPS) , ο οποίος το 2025 διαμορφώθηκε στο 87 ,6, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη και την ισχυρή σχέση της τράπεζας με το πελατολόγιό της.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες και ενίσχυση αποτυπώματος

Το 2025 σηματοδοτήθηκε και από στρατηγικές κινήσεις. Η λειτουργία του νέου καταστήματος στην Κομοτηνή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Optima bank στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, η πρώτη έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €150 εκατ. σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις προοπτικές της τράπεζας . Η συγκεκριμένη έκδοση σημείωσε υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές , τη μεγαλύτερη για τραπεζικό ομόλογο στην Ευρώπη για το 2025 .

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης , σημείωσε: «Η υπέρβαση των €170 εκατ. σε καθαρή κερδοφορία, με αύξηση άνω του 21 % συγκριτικά με το 2024 , επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της Optima bank. Η επιτυχία αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική διότι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο φθινόντων επιτοκίων. Μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήσαμε μια τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, κορυφαία αποδοτικότητα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε με πειθαρχία, συνέπεια και μακροπρόθεσμο όραμα, να αποτελούμε τράπεζα αναφοράς για την ελληνική αγορά».

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, πρόσθεσε: «Το 2025 ήταν μία ακόμα ισχυρή χρονιά για την Optima bank . Αναπτυχθήκαμε με συνέπεια και πειθαρχία σε όλα τα βασικά μας μεγέθη, επιτυγχάνοντας υψηλή κερδοφορία, κορυφαία λειτουργική αποδοτικότητα και ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά. Η ισχυρή δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και η δέσμευσή μας για υπεύθυνη τραπεζική, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία και να στηρίζουμε αποτελεσματικά την ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της τράπεζας για την αφοσίωση και την προσπάθειά τους, τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους για τη στήριξή τους».

