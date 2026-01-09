ΕΣΠΑ: «Ζεστό» χρήμα 17.500 ευρώ σε ανέργους για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις

Την ευκαιρία να «στήσουν» την δική τους επιχείρηση έχουν χιλιάδες άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών, με το νέο πρόγραμμα που θα βγει «στον αέρα» από τη ΔΥΠΑ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο και να λάβουν το ποσό των 17.500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις σε διάστημα 12 μηνών. Στόχος είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η προκήρυξη του «Ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Διαβάστε επίσης:

Οι παγίδες της αίτησης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

3. Να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης της άδειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

6. Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερών από την ενημέρωσή τους για την επιλογή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα). Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη δράση είναι ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε. Αναλυτικά οι κατηγορίες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης.

8. Σε περίπτωση δημιουργίας νομικού προσώπου, να ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να κατέχουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού μεριδίου και να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α’ 205) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

9. Να διαθέτουν κωδικό/ούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιλέξιμο/ους στην Δράση. (Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης).

10. Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (Οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην αναλυτική Πρόσκληση της δράσης).

11. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα) πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου μόνο στις περιπτώσεις:

Γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας), και

ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Διαβάστε επίσης: ΕΣΠΑ: Οι πρώτες επιδοτήσεις του 2026 – Τρεις νέες δράσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ποσό της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)

2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β)

3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ)

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18–29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Η υποβολή της αίτησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021–2027».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων θα περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Η προδημοσίευση είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta