Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου - Νωρίτερα η καταβολή των επιδομάτων

Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ

Aντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.

Ωστόσο, επειδή η τελευταία εργάσιμη του μήνα είναι η 30η Ιανουαρίου, το πιθανότερο είναι τότε να πιστωθούν και τα επιδόματα. Σε ό, τι αφορά τις συντάξεις, οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ.

Οι συντάξεις θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, ανάλογα με την τράπεζα, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη πρόσβαση στα ποσά.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των:

  • ΟΑΕΕ
  • ΟΓΑ
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
  • Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Συντάξεις Δημοσίου
  • Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Συνταξιούχους ΔΕΗ και ΟΤΕ
  • Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

