Μηνύματα Πεκίνου σε Ουάσιγκτον και Πιονγιάνγκ

Η διπλωματική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη από τη γειτονική Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Κορέα.

Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα ότι αξιολογεί τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Ουάσινγκτον να άρει τα «μονομερή» εμπορικά μέτρα.

«Έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικέ με τους δασμούς και προχωρούμε σε συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου και των συνεπειών της», αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δελτίο Τύπου. «Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», υπογραμμίζεται.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για ένα «νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, σε συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας μετά την επανεκλογή του ως γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον γενικό γραμματέα (της Βόρειας Κορέας) για να εφαρμόσω αποτελεσματικά τη σημαντική συναίνεση που έχουμε επιτύχει, να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στη φιλία Κίνας-Βόρειας Κορέας και να υπηρετήσω την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες», δήλωσε ο Σι στο μήνυμά του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

