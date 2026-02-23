Απώλειες στις ευρωαγορές στη σκιά των δασμών Τραμπ

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,25% στις 628,99 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,41% στις 6.106 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος υποδέχονται την νέα εβδομάδα οι ευρωαγορές τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως αντιδρούν στην τελευταία πράξη του δράματος όσον αφορά το πεδίο των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τις δικαστικές εξελίξεις. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,25% στις 628,99 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,41% στις 6.106 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,45% στις 25.147 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,15% στις 8.503 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,14% στις 10.672 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,40% στις 46.662 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται 0,44% στις 18.269 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της βρετανικής εταιρείας λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών JD Sports ανέβηκε στην κορυφή του Stoxx 600, με ράλι 4%, αφού ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει περίπου 200 εκατ. στερλίνες τους επενδυτές μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Ο τίτλος της Rolls-Royce χάνει 0,6% μετά από δημοσιεύματ5α ότι η βρετανική πολυεθνική προετοιμάζει μια νέα επαναγορά μετοχών ύψους 1,5 δισ. στερλινών που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Η μετοχή της εταιρείας εξειδικευμένων χημικών προϊόντων Johnson Matthey καταρρέει 12%, αφού συμφώνησε να μειώσει κατά το 25% την τιμή της Catalyst Technologies στα 1,3 δισ. λίρες, η οποία εξαγοράζεται από την Honeywell International. Στο μέτωπο των μάκρο, αναμένεται η έρευνα επιχειρηματικού κλίματος Ifo της Γερμανίας και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ιταλίας.

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κλείσει την περασμένη εβδομάδα με ρεκόρ και άνοδο 2,1%, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε κατά ενός σημαντικού μέρους των «αμοιβαίων» δασμών του Τραμπ, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι τώρα θα εισήγαγε έναν νέο, γενικό παγκόσμιο δασμό 15%, από 10%. Οι νέοι δασμοί θα «τεθούν σε ισχύ αμέσως», τόνισε ο Τραμπ και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετοι δασμοί.

Με το δεξί η Ασία

Στα «πράσινα» άρχισαν την εβδομάδα οι αγορές της Ασίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 1,7% αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε επίσης ανοδικά, με κέρδη 0,74%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε 0,17%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε άλμα άνω του 2%. Οι αγορές σε Κίνα και Ιαπωνία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.