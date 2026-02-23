Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Οι δασμοί Τραμπ κινδυνεύουν να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο», επεσήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ. «Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο» πρόσθεσε.

Οι τελευταίες δασμολογικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύουν να διαταράξουν την διαπραγματευμένη «ισορροπία» μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέο εμπόδιο στην οικονομία, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Είναι «κρίσιμης σημασίας» να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το μέλλον της εμπορικής σχέσης, τόνισε η Λαγκάρντ στην εκπομπή Face the Nation του CBS, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβαίων δασμών του Ντόναλντ Τραμπ σε όλο τον κόσμο.

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο», επεσήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ. «Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

Εξοργισμένος από την απόφαση της Παρασκευής, ο Τραμπ αρχικά επέβαλε παγκόσμιο δασμό 10% σε ξένα προϊόντα, για να τον αυξήσει στο 15% μια μέρα αργότερα. Οι νομοθέτες της ΕΕ πραγματοποιούν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να επανεκτιμήσουν την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξήγησε την Κυριακή ότι θα προτείνει το πάγωμα της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, υπό το φως του «χάους» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Αν αυτό κλονίσει ολόκληρη την ισορροπία στην οποία είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι - επειδή συνέχισαν να κάνουν συναλλαγές μετά τις αποφάσεις του Απριλίου και την εμπορική συμφωνία του Ιουλίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης - αλλά το να την ανακινήσουμε ξανά θα προκαλέσει σίγουρα αναταραχές στον κλάδο», υπογράμμισε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι η διαπραγματευμένη συμφωνία περιλάμβανε εξαιρέσεις και τροποποιήσεις.

Ερωτηθείσα για το δικό της μέλλον ως επικεφαλής της ΕΚΤ, εν μέσω εικασιών ότι θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, ξεκαθάρισε ότι είναι «προσηλωμένη στην αποστολή της». Η Λαγκάρντ δήλωσε στο CBS ότι «οι ψηφοφόροι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου κάνουν τις επιλογές τους και αυτές οι επιλογές πρέπει να γίνονται σεβαστές».