Δύο στους τρεις εργοδότες θεωρούν ότι το AI μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπινες δεξιότητες - Καμπανάκι από την ΤτΕ

Δύο στους τρεις εργοδότες θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες, σύμφωνα με τη μελέτη της Manpowergroup

Η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για εργαζόμενους και εργοδότες. Η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη επαγγελματική εξέλιξη.

Ήδη το 53% των εργοδοτών χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης προσωπικού, ενώ το 85% θεωρεί αποδεκτό οι υποψήφιοι να αξιοποιούν AI κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

Ωστόσο δύο στους τρεις εργοδότες θεωρούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει κρίσιμες ανθρώπινες δεξιότητες, σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης «Χτίζοντας και Διατηρώντας μια Ουσιαστική Καριέρα στην Εποχή της ΤΝ».

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα.

Ωστόσο κάποιες ανθρώπινες δεξιότητες παραμένουν αναντικατάστατες. Ειδικότερα, αναφέρονται η ηθική κρίση (33%), η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών (31%), η διαχείριση ομάδας (30%), η επικοινωνία (27%) και η στρατηγική σκέψη (27%). Οι παγκόσμιες τάσεις, μάλιστα, δείχνουν σταθερή ζήτηση για νέες προσλήψεις σε σχεδόν όλους τους κλάδους, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής προσαρμογής των δεξιοτήτων.

Καμπανάκι κρούει και η Τράπεζα της Ελλάδας για τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις αναμενόμενες δομικές αλλαγές που θα επιφέρει στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την ΤτΕ, πολλές θέσεις εργασίας είτε θα καταργηθούν, είτε θα υποκατασταθούν από αυτοματοποιημένες τεχνολογίες.

«Θα πρέπει τόσο οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι όσο και αυτοί που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, ώστε η Ελλάδα να μη μείνει ουραγός στις νέες εξελίξεις» επισημαίνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ.

Πώς αντιδρούν οι εργαζόμενοι

Παρά τις ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά: το 87% των εργαζομένων δηλώνει μέτρια έως υψηλή αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του, ενώ το 78% πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αντίθετα, η περιορισμένη γνώση γύρω από την ΤΝ συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος και μεγαλύτερη αντίσταση στην υιοθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνει η ManpowerGroup, οι εργαζόμενοι που κατανοούν πώς εφαρμόζεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη στον ρόλο και στον κλάδο τους, και μπορούν να προτείνουν ώριμες, πρακτικές εφαρμογές της, αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Προτείνει μάλιστα ένα ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανθεκτικότητας: ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, κατανόηση του οργανισμού και των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιεί, καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης και ενεργή συμμετοχή σε μικρά πιλοτικά έργα ΤΝ με μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η επένδυση σε δεξιότητες όπως το prompt engineering και η εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές της AI αποτελούν καθοριστικά βήματα για το μέλλον.

Οι επαγγελματίες που ξεχωρίζουν, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν περιμένουν την αλλαγή. Τη δοκιμάζουν, τη βελτιώνουν και τη μετατρέπουν σε ευκαιρία, εστιάζοντας σε όσα η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει: την κρίση, τη δημιουργικότητα και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.