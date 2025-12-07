Mega πληρωμή στις 19 Δεκεμβρίου: Πάνε ταμείο εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων - Αναλυτικά οι παροχές

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή επιδομάτων, συντάξεων και δώρων Χριστουγέννων σε μισθωτούς, συνταξιούχους και άνεργους, κατά το διάστημα 14 έως 19 Δεκεμβρίου.

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των επιδομάτων, συντάξεων και δώρων Χριστουγέννων σε εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και άνεργους, καθώς το διάστημα από 14 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει πυκνές πληρωμές για όλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα περιλαμβάνουν και την ετήσια αύξηση κατά 2,4% φέτος, ακόμη και για τους 670.000 συνταξιούχους που διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά (θα λάβουν αύξηση 1,2%). Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν τα χρήματα των συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ. Επειδή από τις 18 ως τις 22 Δεκεμβρίου μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, είναι βέβαιο ότι οι συντάξεις του Δημοσίου και των άλλων ταμείων θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν -σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων τους. Συνολικά 1,1 εκατ. δικαιούχοι του Οργανισμού θα πληρωθούν τα επιδόματά τους 10 μέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα θα πληρωθεί η τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού 2025 (σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει την σχετική αίτηση), το επίδομα Στέγασης/ενοικίου, το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα Γέννησης, Αναδοχής κ.α. Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει να καταβάλει στους ανέργους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Το ποσό που αντιστοιχεί στο πλήρες δώρο είναι 540 ευρώ. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ωστόσο πολλοί εργοδότες προτιμούν να το καταβάλουν στους υπαλλήλους τους νωρίτερα.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05- 2025 έως 31-12-2025. Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το δώρο Χριστουγέννων 2025 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Το Δώρο εορτών Χριστουγέννων 2025 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555). Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ.), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους που λαμβάνουν παροχές από τη ΔΥΠΑ, αφορά όλους εκείνους που δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, ή επίδομα μακροχρόνια ανέργων, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο βοήθημα.

Εκτός πληρωμής μένουν όσοι:

δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα,

διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση,

δεν ανανεώνουν εγκαίρως την κάρτα ανεργίας.

Το ύψος του δώρου καθορίζεται από το διάστημα επιδότησης μέσα στο έτος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι ολόκληρη τη χρονιά, η παροχή ισοδυναμεί με έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου 2025, το πλήρες επίδομα ανεργίας έχει ανέλθει στα 540 ευρώ, και το ίδιο ποσό αντιστοιχεί στο πλήρες δώρο για όσους ξεκίνησαν επιδότηση από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το δώρο αντιστοιχεί σε: