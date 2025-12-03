Εγχώριοι και διεθνείς φορείς ανησυχούν για την υπερβολική αύξηση των μισθών στη χώρα, παραβλέποντας πως οι Έλληνες κατατάσσονται στους χαμηλότερα αμειβόμενους.

Την ώρα που η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τα οφέλη της Κοινωνικής Συμφωνίας για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, δήλωνε πως «η αύξηση της κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών», ο ΟΟΣΑ προειδοποιούσε για τις αυξήσεις αποδοχών που ξεπερνούν τα κέρδη παραγωγικότητας.

Επιστημονικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο υπέρμετρης ανόδου των μισθών στη χώρα, παραβλέποντας ωστόσο ότι, έπειτα από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την επακόλουθη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η Eurostat κατατάσσει τους Έλληνες ανάμεσα στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους στην ΕΕ, ακριβώς πάνω από τους Βούλγαρους.

Η Ελλάδα παραμένει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων χωρών της ΕΕ, με ετήσιες απολαβές 18.000 ευρώ (κατά μέσο όρο) που είναι τουλάχιστον οι μισές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τέσσερις φορές χαμηλότερες από τα επίπεδα του Λουξεμβούργου που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υψηλόμισθων Ευρωπαίων. Άλλωστε η Ελλάδα είναι η χώρα με του λιγότερους υψηλά αμειβόμενους εργαζόμενους, με το σχετικό ποσοστό να μην ξεπερνά το 5,8%

ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ στη χθεσινή έκθεσή του για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι η αύξηση των μισθών που ξεπερνά τα κέρδη παραγωγικότητας συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δημοσιονομική σταθερότητα, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι προγραμματισμένες αυξήσεις του κατώτατου μισθού κατά 8% αθροιστικά μέχρι τον Απρίλιο του 2027 θα παρέχουν πρόσθετη στήριξη εισοδήματος.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Η δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα δημοσιονομικά και στη μείωση της φοροδιαφυγής δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε υπέρογκες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο, προειδοποίησε στις αρχές του έτους το ΔΝΤ.

«Η σύστασή μας είναι να περιοριστεί η υπερβολική αύξηση των συντάξεων ή των μισθών στο δημόσιο τομέα, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για πιο παραγωγική χρήση πολύτιμων πόρων», είπε ο επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου για την Ελλάδα, Τζουνγκ Σικ Κανγκ.

Τράπεζα της Ελλάδος

Τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας σε περίπτωση που αυξάνονταν οι μισθοί κατά 30% σε μια ημέρα, διατύπωσε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. «Δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα, αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα σημαίνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις» ανέφερε, εξηγώντας πως χρειάζονται λελογισμένες κινήσεις, καθώς για να δοθούν μισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας.

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Την προσοχή σε υπέρμετρες αυξήσεις ονομαστικών μισθών επισείει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, τονίζοντας ότι αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες των δυνατοτήτων της οικονομίας. Στην έκθεσή του κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, τονίζοντας πως «θα ήταν λάθος να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί μας ξαναβάζουν στη διαδικασία που μας έβαλε στην κρίση».

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Το ΚΕΠΕ στα υπομνήματά του για το κατώτατο μισθό, εισηγείται λελογισμένες αυξήσεις που να μην απέχουν σε μεγάλο βαθμό από το μέσο πληθωρισμό ώστε να μην επιβαρύνουν περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον το ενδεχόμενο οι αυξημένοι μισθοί να ανατροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό δημιουργώντας ένα σπιράλ μισθών-τιμών είναι κάτι που απασχολεί το Κέντρο, όπως επίσης και οι επιπτώσεις του εργατικού κόστους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.