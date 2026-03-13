Ρωσία: Διαμαρτυρία σε Βρετανία και Γαλλία για την επίθεση με Storm Shadow στο Μπριάνσκ

Newsroom
Το ρωσικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για την ουκρανική επίθεση που έγινε στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το Κίεβο ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει ένα εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θεώρησε την επίθεση ως σκόπιμη πρόκληση που στόχευε στον εκτροχιασμό μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ισχυρή παράσταση νίκης στη ΝΔ δίνει η Real Polls - Φουλ εσωστρέφεια με διαγραφή Οδυσσέα ξαφνικά ο Ανδρουλάκης

«Κατά κύματα» μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τα επόμενα βήματα

Οι 10 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων για το 2026

Ρωσία
Ουκρανία
Γαλλία
Βρετανία
Πόλεμος
