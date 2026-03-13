Ρωσία: Διαμαρτυρία σε Βρετανία και Γαλλία για την επίθεση με Storm Shadow στο Μπριάνσκ

Το ρωσικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για την ουκρανική επίθεση που έγινε στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το Κίεβο ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει ένα εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θεώρησε την επίθεση ως σκόπιμη πρόκληση που στόχευε στον εκτροχιασμό μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

