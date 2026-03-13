Χατζηδάκης: Σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού

Τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον του κλάδου, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Travel.gr «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον του κλάδου, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Travel.gr «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Όπως σημείωσε, η δυναμική που έχει αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται στα στοιχεία των αφίξεων και των εσόδων. «Πέρυσι ήταν χρονιά ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν επίσης αύξηση.

Παράλληλα, οι αφίξεις ήταν αυξημένες κατά 4,5%, κάτι που -όπως σημείωσε- δείχνει ότι ενισχύεται και η κατά κεφαλή δαπάνη των επισκεπτών. Σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αποτελεί και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η κίνηση, όπως εξήγησε, ήδη αυξάνεται και τους μήνες εκτός της παραδοσιακής καλοκαιρινής περιόδου.

«Επεκτείνεται η χρονιά, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ενώ τον Δεκέμβριο είχαμε 49% παραπάνω αφίξεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024», τόνισε. Η θετική αυτή εικόνα, όπως ανέφερε, συνεχίζεται και το 2026, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας, «τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε 10% έως 12% παραπάνω αφίξεις σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η πορεία του τουρισμού επηρεάζεται συχνά από γεωπολιτικές εξελίξεις. Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο τουρισμός.

«Υπάρχουν δύο θεωρίες», είπε. «Η μία λέει ότι από τον πόλεμο θα επηρεαστούμε όλοι. Η άλλη θεωρία λέει ότι χώρες που είναι πιο μακριά από το επίκεντρο, όπως είναι η Ελλάδα, όχι μόνο δεν θα επηρεαστούν αλλά μπορεί και να κερδίσουν».

Πάντως, όπως υπογράμμισε, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης. «Είναι πολύ νωρίς και αυτό έχει να κάνει με τη χρονική έκταση και την ένταση των εχθροπραξιών, γιατί επηρεάζεται και η ψυχολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και -όπως πρόσθεσε- τα πρώτα στοιχεία παραμένουν θετικά. «Τον Μάρτιο, τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, είχαμε αύξηση 5% έως 6% στις αφίξεις, κάτι που σημαίνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε μια θετική δυναμική».

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με ρεαλισμό. «Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ως μάντης ούτε πάει με ευσεβείς πόθους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι κρατήσεις μέχρι στιγμής πάνε καλά», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της βιωσιμότητας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο -όπως είπε- αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.

«Όλη αυτή η συζήτηση για τον τουρισμό δεν θα γινόταν αν είχαμε καταστρέψει το φυσικό μας περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των ίδιων των περιοχών που φιλοξενούν τουριστική δραστηριότητα. «Αν τα χτίσουμε όλα, δεν θα έχει καμία αξία η περιουσία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στις ενεργειακές υποδομές της Κρήτης, σημειώνοντας ότι επισκέφθηκε τη Δαμάστα, όπου λειτουργεί ο βασικός σταθμός της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με την Αττική. Όπως είπε, η Κρήτη διαθέτει πλέον δύο συνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα - μια μικρότερη από την Πελοπόννησο προς τα Χανιά και τη μεγάλη διασύνδεση με την Αττική που τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη Δεκεμβρίου. Το έργο, όπως σημείωσε, έχει σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς οδηγεί στο κλείσιμο των παλαιών μονάδων στα Λινοπεράματα και ενισχύει την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα που επηρεάζει και τις πόλεις, αλλά και τον αγροτικό τομέα. Όπως είπε, η κυβέρνηση σχεδιάζει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων, με κεντρικό ρόλο να έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την οικονομία του νησιού και τον τουρισμό.

Ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα: «Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο» παρουσία της Μάρι Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσας συμβούλου της Grecotel, του Ιωάννη Γρύλου, ιδρυτή και προέδρου του Όμιλος IOGR (SKY express), του Κυριάκου Μάγειρα, εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της Attica Group και του Ανδρέα Ταπραντζή, CEO της AVIS Greece.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ